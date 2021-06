Astrologinja Lenka: Boste res trpeli samo zato, da drugim prikrijete neuspeh?

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Polna Luna se zgodi ob 20.39 v Kozorogu 3. stopnje. To je vrhunec v zadnjih 14 dneh od zadnjega mrka 10. junija. Ta mrk je bil tako močan, zato je razčistil vse, kar je mogel. Pohitel pa je tudi, da je vse prišla do te polne Lune. Ta je vedno najmočnejša in večina stvari, ki se morajo zgoditi, se v prvih 14 dneh. In sama polna Luna zahteva, da je treba vse, kar ima presežek na kakršen koli način, odstraniti ali spremeniti. Zato je ta zadnji mrk globoko očistil celo fizična telesa ali pa s prehodom v druge dimenzije.Luna v Kozorogu je v šibkem položaju zase, Duša se počuti potrto in nezadovoljno. Tu lahko trpi samo zato, da dokaže, da je ženska tradicionalnega kalibra, ki se žrtvuje za dom in družino, poskuša za vsako ceno rešiti zakon, čeprav ljubezni in zaupanja ni več. Ali si to res želi ali je to le dokaz svetu, da se nismo ločili, vsi drugi pa so se. In kdo je tu srečnejši? Prevzeti morate odgovornost najprej nase.Tu se mora duša obrniti vase, da bi videla, kakšne so njene želje in potrebe. Stalite ves led, ki je v duši, vse zavrzite in vnesite le nežnost in toplino. Sprostiti se morate in se zavedati, kaj potrebuje, zato začnite dajati več nežnosti, topline, razvijati več vere in zaupanja vase in šele nato v druge. Objemite drevo, rožo, žival in na koncu počasi človeka. Luna z Jupitrom tvori tudi čudovit sekstil, ki mu daje podporo za priprave za naslednji mesec. Ampak ne smete stiskati in varčevati, ne smete se bati, da je predrago, sprejmite in uživajte.Obstaja tudi Venera iz Raka v nasprotju s Plutonom iz znamenja Kozoroga. Kakšna težka, stara in pregloboka čustva izvlečete iz sebe in se poskušate odzvati na vsako besedo, vsak pogled. Pluton ne pusti zlahka, iztisne vse iz človeka, dokler ne pride do prave resnice, nato pa presodi. Ali znate biti v pravem trenutku umirjeni, sproščeni, zavedati se sebe, brez kakršnega koli sovraštva, zavisti, ljubosumja? To je edini način, da se vas Pluton ne bi zahrbtno dotaknil, vas zabodel v dušo in vam zastrupil srce.Merkur je prenehal biti retrograden, vendar je še vedno omamljen in bo na tem mestu še kakšen dan. Nikamor ne hitite, vse je tam. Naredite načrte, če kaj ni nujno, naj počaka.