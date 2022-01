Astrologinja Lenka: Bomo padli pod vpliv Lune ali izbrali svetlejšo pot?

Čeprav se je dan začel z Luno v znamenju Leva, ki nam prinaša dobro in veselo vzdušje, je noč še za naslednji mesec zaznamovala ta dan. Torej še za 14 dni, dokler bo trajal njen vpliv. Luna je bila namreč polna ob 0.48. na 27. stopinji znamenja Raka. In ne samo da so bile luči v opoziciji, ampak Sonce v objemu Plutona in Luna nasproti njemu. Duh in duša (zavest in čustva) so obtičali v tej težki plutonovski energiji. Ni lahko živeti, če si nenehno pod pritiskom, ko te muči ljubosumje, ko so v tvoji glavi le temne misli. Toda na žalost to obdobje zahteva veliko notranjega čiščenja, duše in uma. Opustiti moraš vse, kar ne gre več dobro, pustiti ljudi, ki jih ni zraven, da bi te spodbujali in ti dajali nove ideje. S takimi ni treba izgubljati časa.

Vse, kar zastruplja tvojo dušo, te zadržuje in blokira, te vodi predvsem v bolezen. Vsakdo pa si najprej želi zdravje in potem vse drugo. Ta lunacija se bo še posebej čutila v družinskih odnosih, zato se je treba izogibati konfliktom, še posebej danes, saj se lahko le še poglobi prepad med bližnjimi. Ne gre namreč le za težavo od danes ali včeraj, ampak traja že zelo dolgo in vzbuja občutke maščevanja in sovraštvo. Vse to dodatno podpira retrogradni Merkur, ki vnaša zmedo v vse komunikacijske odnose, družinske in poslovne.

Danes se Uran, planet prebujanja, vizije in kozmičnega uma, ki vidi samo nove stvari, premika direktno. To omogoča nova spoznanja, nove povezave in vzpone ter skuša zavrniti vse, kar je nezdravo, kar zastruplja dušo in kar je staro. Prepustiti se je treba in narediti pot za vse novo. Čas je za notranje čiščenje in novo rojstvo.

Danes je torek, Marsov dan, ki je na stopinji središča galaksije, kjer širi svojo gorečo energijo. Čeprav je tu v najbolj pozitivnem znaku Strelca, je vprašanje, ali mu bomo lahko sledili ali pa bomo padli pod današnji vpliv polne Lune. To je odvisno je od zavesti duše posameznika. Izberite svetlejšo pot.