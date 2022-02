Astrologinja Lenka: Boljše, da počakate, kot da popravljate stvari

Luna je že od jutra v koleričnem in kardinalnem znamenju Ovna, kjer je potrpežljivost na robu in v kvadratu z Marsom iz enako kardinalnega znamenja. Če bomo poskušali kaj doseči za vsako ceno, bo Marsova energija vse to presekala. Je na svoji višini, premišljen, se ne pritožuje in ve, kaj hoče, zlasti ker ga podpira Jupiter. A duša je večno nezadovoljna in nenehno išče spremembe. Spet vstopi v kvadrat z Venero in šele takrat se vidi nezadovoljstvo, depresija, odpoved vsemu, saj je še vedno nepojmljivo, da tu čaka Luna in spoštuje pravila.

Od včeraj, ko sta bila Sonce in Saturn v točni konjunkciji, se zavest, ego, počasi umika s te stopnje. Kar je dobil, je dobil, tudi če je bil odpuščen ali degradiran, kajti nespoštovanja drugih ter reda in discipline Saturn ne prenese. Danes je prvi dan, da noben planet ni retrograden, kar je običajno prej izjema kot pravilo. Čeprav sta Venera in Merkur šla direktno, je tako kot zjutraj, ko človek vstane še ne povsem zbujen, pa že mora sprejemati pomembne odločitve. Dajte času čas in in se ne razburjajte. Boljše, da počakate, kot da nato popravljate stvari, ki jih niste počeli prav.

Danes je sobota, Saturnov dan. V svojem znamenju ve, kaj hoče in kaj išče. Korak za korakom se počasi znebimo vsega, kar je odveč. Vodnar je tisti, ki išče spremembe, in da bi jih dosegli, je treba spoštovati Saturnov vsakdanjik, prakso in ustaljene rituale (počitek, meditacija ...).