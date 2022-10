Astrologinja Lenka: Bodite umirjeni in ne pretiravajte z ničemer

Luna je v Biku, a že od jutra v konjunkciji z retro Uranom. Tista, ki je v svojem najboljšem okolju, kjer je počaščena in spoštovana, skuša Uran narediti svoj red, jo malo pospešiti, vnesti nemir v tako počasnem znamenju. Še posebej, ker je Luna hkrati v kvadratu s Saturnom, zato zelo hitro aktivira strah, nervozo in nemir v Duši, vendar je najbolje biti miren in iti naprej.

Potem bo vstopila v lep aspekt z Neptunom in Plutonom, kar daje Duši olajšanje, umirjenost in sprostitev.

Danes je Sonce doseglo stopnjo svojega največjega padca, vendar se lahko ta padec pri nekomu manifestira skozi padec s položaja v službi, z nekega visokega položaja ali odstavitve pomembne osebe s položaja, tudi fizičnega padca.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Toda tehtnica naredi lep aspekt s Saturnom v Vodnarju in Marsom v Dvojčkih. Ta zračni element lahko danes naredi velike odločitve, velika dejanja, želje, da se končno konča. Toda ta isti Mars bi tudi šel po poti svoje volje in njegove prave poti, ali pa ga zapelje nekdo drug, ki mu obljublja lažje življenje, ali če hočete lažno življenje in se ne more upreti nehote. In takoj ko vstopi v tisto družbo, kjer gre vse s tako lahkoto, kjer je podprto z nekimi substancami, z opiati, se začne vse sesuvati in gre v nasprotno smer, kot smo načrtovali. Ker ni pravega cilja, ni dogovora, da narediš vse do konca. Nestalnost je v dogovoru, v obljubah, v vztrajanju.

In Merkur, ki je končno stopil v znamenje Tehtnice, gre v opozicijo z Jupitrom iz znamenja Ovna. No, nam se to ne zdi velik problem. Pa kaj, če sem kupil nekaj, kar je vredno več od njegove prave vrednosti? Ampak v resnici ni tako. Besede postanejo preveč obljubljajoče, obljuba za tisto, za kar se kasneje izkaže, da ni denarja, posojilo nekomu, ki ne bo vrnjeno. Lahko gre tudi za pretirano porabo finančnih sredstev, za katero se kasneje izkaže, da ni vredna niti delčka. Preprosto pretiravanje v vsem, od trošenja denarja, hrane, obljubljanja neiskrenih besed, uživanja, a vse brez pokritja.

Danes je sreda, Merkurjev dan, zato je najbolje biti bolj umirjen, brez velikih besed, brez velikega pretiravanja v čemer koli.