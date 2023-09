Astrologinja Lenka: Bodite pripravljeni na večer

Luna je v znamenju raka in še vedno v fazi nesebičnega razdajanja in še bolj nesebičnega opravljanja raznih skrbi in storitev. Že od jutra je v sekstilu z Rx Uranom, ki opozarja na nekatere stvari, ki niso bile pravočasno narejene. Zdaj je čas, da se dokončajo. Obstaja možnost, čeprav je retrograden, da se odprejo dodatni nepričakovani posli ali druge možnosti. Prav tako je zdaj priložnost, da obnovite stare odnose.

V trigonu bo z Rx Neptunom, zato ta na novo prelivajoča se voda povzroči eksplozijo čustev. Tudi tisto, kar človeka osreči ali pride kot uresničitev sanj, lahko povzroči solzo sreče. Pazite le, da ne boste preveč prevzemali nase naloge drugih.

Luna bo zvečer prešla v opozicijo z Rx Plutonom, zato mora imeti moč, da zdrži vse, kar vrže vanj. In to so lahko neprijetni spomini in neprijazne teme, ki lahko pripeljejo do eksplozije čustev - do jeze, nezadovoljstva ali celo do nekega maščevanja. Najbrž bo šlo za neka skrita družinska razmerja, na katera oseba ni ravno ponosna, ampak gre za dediščino, ki jo je treba sprejeti in iti naprej z dvignjeno glavo.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju device na 17. stopinji. V Devici je poudarek na delu, pridobivanju in pomoči drugim, vendar se je težko obrniti in pokazati čustva. Ker je tudi njegov dispozitor Rx, ga tudi opomni, da mora iti z glavo in ne s srcem, kar je velika napaka za oba.

Sonce gre iz trigona z Jupitrom v trigon z Uranom, čeprav sta oba retrogradna, vendar ga podpirata, da se lahko loti številnih nepričakovanih del, da je lahko popolnoma samostojen. Najbolje je, da ste sami in tako se boste počutili bolj ustvarjalne in uspešne.