Astrologinja Lenka: Bodite previdni v prometu, ne vozite prehitro in nezbrano

Včasih se je dobro vsaj za trenutek odmakniti od težkih obveznosti, pozabiti na vse, kar obremenjuje in povzroča skrbi.

Dvojčki so znamenje, ki radi ustvarjajo komunikacijo, se povezujejo z ljudmi, so radovedni, zanima jih slišati in videti vse.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Tudi oni se radi pogovarjajo o vsem, zato se večkrat izkaže, da koga ogovarjajo ali so dvolični, v resnici pa to nezavedno omenijo brez kakršnega koli namena.

Toda njen dispozitor Merkur je v devici, končno prihaja iz svojega znamenja, do naslednjega leta, ko bo spet tukaj.

Njegovo dolgo bivanje v tem znamenju je prineslo marsikaj, kar je treba razčistiti v smislu natančnosti, točnosti, delavnosti in vse postaviti na svoje mesto.

Danes ni samo sreda, ampak tudi njegov dan, prihaja pa na 29. stopinjo znamenja device.

FOTO: Lenka Stanić

Je stopinja, ki lahko da več pomenov. Eden od teh je, da oseba preprosto »vidi ali čuti«, kaj se bo zgodilo.

Slutnja dogodka, občutek intuicije in jasnovidnosti je izrazitejši kot v drugih dneh. In tega se je dobro držati, saj je v devici, ona pa predstavlja našo fiziologijo in telo, ki je nezmotljivo.

Druga varianta, ki se nekaterim lahko prikrade, je, da nekaj obljubiš in tega ne izpolniš. Vendar je slednja neptunska in ribja stopinja tista, ki ne daje garancije za vse, kar govori ali načrtuje.

Nekdo ima morda željo nekaj prikriti, prirediti, prevarati, prikriti. In od koga? Po navadi so vse tiste laži, ki jih naredimo, proti nam samim, ne proti drugemu. Zato je v takšni situaciji najbolje, da ničesar ne obljubljate, da ne podpisujete nobenih pogodb, da ne začnete nečesa v zvezi z dogovorom ali nakupom, ker ne bo šlo po načrtih ali pa se bo predčasno opustilo.

Bodite previdni v prometu, ne vozite prehitro in nezbrano.

Najbolje je, da pustite telesu, da čuti, kaj je za vas najboljše za danes.