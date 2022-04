Astrologinja Lenka: Bodite previdni, ne spuščajte se v dokazovanje resnice

Luna se bliža koncu znamenja Vodnarja, počasi končuje vse svoje načrte, okoli 11. ure pa se prelevi v znamenje Rib. Je pa Vodnar stresen in hiter, zato je zdaj v tem znamenju dobro počivati. Najboljši počitek je odklop od zunanjega sveta, počitek v ​​ tišini ali prepustitev globoki meditaciji. Je v sekstilu s Soncem, da se dogovori, kje bi bili obe strani zadovoljni, da sta duša in srce polna. Ker Luna prehaja v upadajočo fazo, se počasi približuje Soncu in gre skupaj z njim v veliko poravnavo in mrk. Ne bo takšna, kot smo jo imeli priložnost izkusiti doslej, ampak posebna, drugačna in močnejša.

Zvečer bodite mirni, ne dovolite, da vam kdo razplamti čustva, ne dovolite, da se združita Marsov ogenj in Lunina voda, ker bo zažgala dušo. Prišlo bo do hudih poškodb na tih, nepričakovan način. Čutili boste velike izdaje, prevare, včasih pa lahko prizadene več kot le en vbod v srce. Bodite previdni in se ne spuščajte v dokazovanje resnice. Zlasti v nekaterih primerih lahko to povzroči notranjo izpostavljenost ali celo vročino na fizični ravni.

Astrološka karta.

Venera, planet privlačnosti, harmonije, lepote, ljubezni, v zanosu lebdi v svojem čudovitem svetu. Je na čudovitem popotovanju, ki ga je navadnim smrtnikom težko razumeti. Naredila bo lepe vidike s severnim in južnim vozliščem, tako da so mogoči novi začetki, od novega odkritja, razmerja ali nakupa do uresničitve sanj na področju umetnosti – to je njeno najlepše darilo.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in že je stopila v znamenje Rib. Je čustvena, sočutna in požrtvovalna. Dovolj je, da objamete drugo osebo, ji daste občutek, da ste z njo in jo podpirate, vendar ne prenašajte njenih težkih čustev v svojo dušo. To vam ne bo pomagalo, lahko pa vpliva na oslabitev vašega imunskega sistema.