Astrologinja Lenka: Bodite pozitivni in previdni

Luna je v znamenju Rib, ozračje je dokaj umirjeno. Je zelo občutljiva in sočutna, hitro se odzove na vsako besedo. Včasih se celo preveč razdaja drugim ali se zanje celo žrtvuje. Posvetimo se tišini in miru ter uresničimo nekatere duhovne stvari. Z Uranom bo naredila sekstil iz znamenja Bika, ki ji daje vpogled v nekaj novega in drugačnega, jo okrepi in pripravi na vse nenadne in nepričakovane stvari. Zavedajmo se, kje smo, in pomislimo, ali smo pripravljeni ostati v starem položaju.



Aspekt naslednjih nekaj dni bo Mars iz znamenja radovednih, spretnih, komunikativnih in vsestranskih Dvojčkov z Neptunom iz njegovega znaka Rib. Ta kvadrat je v marsičem zelo škodljiv in bo trajal do mlaja, ki še dodatno okrepi vso negativno energijo, razen tistih, ki ostanejo budni in ta položaj zavestno spremenijo. Ker dispozitor Merkur Marsa odpelje domov in je v konjunkciji s Kironom, ga lahko zelo poškoduje. Ta kvadrat ne prinaša le nenaklonjenosti in lenobe, temveč tudi človekovo potrebo po laži in zavajanju. Toda tudi to ne bi delovalo, če ne bi bilo zatekanj k dodatnim poživilom (alkohol, mamila). Ker je vse nejasno, se lahko okrepi razočaranost. To zmanjša koncentracijo Marsove energije in hitro privede do prepirov, hitre in tvegane vožnje ter raznih oblik nasilja. Naj velja pozornost temu, s kom ste v družbi in koliko se lahko sprostite.



Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v družabnem Vodnarju, zato lahko hitro postanemo plen, ki nasede prijaznim besedam. Bodite pozitivni, v vsem skušajte videti lepoto, predvsem pa v sebi, zlasti pa bodite previdni glede tega, komu in koliko verjeti.



Komentarji: