Astrologinja Lenka: Bodite pogumni in sreča bo prišla

Po ščipu je Luna pohitela nazaj k vsakdanjim stvarem. V Devici ji ni pomembno, kaj je, ampak koliko je naredila in pospravila, da bi dom zasijal v vsej čistoči. A kmalu jo bo srečal Jupiter in jo pokritiziral, da se ni dovolj potrudila. Toda že Uran jo bo zvečer podprl in ji vlil optimizem. Takrat bo vse videti drugače in dobre stvari bo mogoče uporabiti ali celo unovčiti. Jupiter in Uran sta v fenomenalnem aspektu, ki zahteva pogum in tveganje. Pogumni bodo imeli veliko sreče.

Venera in Mars sta še vedno skupaj, objemata se, potujeta in se pripravljata na kronanje svoje ljubezni. Po dolgih letih sta se srečala, da bi zaključila svojo veliko karmično ljubezen. Za marsikoga bo to prelomnica, morda se bo stara ljubezen končno vrnila. In koliko sreče bo v tej skupnosti? Iz starih spominov bosta skušala biti skupaj, a strasti bo bolj malo. Tisti, ki so dolga leta hrepeneli po stari simpatiji, bodo spoznali, da so čas po nepotrebnem zapravljali. Za marsikoga bo ta sklep osvobajajoč, saj je eno obdobje zaokroženo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Ta uživa v svojem znamenju, njegove vizije pa nimajo meja. Teh nekaj dni bo povezan z Uranom in njegova meja je samo nebo. Bodite pogumni in zaželite si nekaj, kar si že dolgo želite. Verjemite, da bo sreča na vaši strani.