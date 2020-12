Astrologinja Lenka: Bodimo vsaj nekoliko svoji, izvirni, drugačni

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju Vodnarja. Vse, kar je včeraj ustvarila, je dogovor za nekaj novega, drugačnega, za prinašanje svežine, odpuščanja, svobode, za večjo človečnost, večjo empatijo drug v celotnem človeštvu. Tudi s Saturnom mora spoštovati sprejeta pravila, ohraniti nekaj, kar je bilo dogovorjeno, imeti neko vrednost in trajati.Ko je Luna danes zjutraj naredila sekstil z Venero, je današnji petek pa tudi Venerin dan lep trenutek, klik v nas za lepoto, šalo, veselje, zabavo, dogovore, šale, zabavo. Toda ohranjanje tega vzdušja je namenjeno le tistim, ki so pripravljeni na svoboden in pustolovski duh, saj naslednje srečanje vodi do večjega adrenalina ali stresa.Ker ko je Uran naredil kvadrat z Luno in poskušal motiti njen notranji mir, ga z nečim šokirati, stresati, jo je odnesel z vseh običajnih tirov, ker je on za »prireditve«, kakršne koli že so.V tem letu je Jupiter zadnji dan v znamenju Kozoroga, v znamenju svojega največjega upada, svoje nemoralnosti razširil iz bolezni, strahov, omejitev, zožil vse lepo in razširil revščino in brezposelnost. In zdaj, na zadnjih 29 stopinjah, se zdi, kot da se pokesa za vsa svoja dejanja, saj za to ni bil ustvarjen, njegove vizije, optimizem, sreča in bogastvo so.Sonce in Merkur sta na stopinji središča galaksije, na najvišji globalni ravni. Ali bo zelo pomembna oseba povedala nekaj velikega, kar bo zadevalo celotno človeštvo, ali so to resnične besede ali je vse povedano z namenom, da se neka neresnica izpusti. Enako je z našim umom v dobi globalizacije, ki je pripravljen nekaj razkriti, zdaj pa moramo sredi informatizacije paziti, kaj in kako govorimo, saj se vsak odmev širi z izjemno hitrostjo. Vsekakor bo šlo vse na širšo in globalno raven.No, danes bodimo vsaj nekoliko svoji, izvirni, drugačni, a naj bo vse to v mejah normale.