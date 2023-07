Astrologinja Lenka: Bodimo pozorni, da ne pride do poškodbe

Luna je prešla v znamenje strelca, kjer oddaja popolnoma drugačno vzdušje kot v škorpijonu. Vse je usmerjeno v veselje, srečo, pozitivizem ali pa se vsaj vedno najde način, kako se rešiti iz najtemnejše situacije.

Med 11. in 13. uro, ko je Luna v kvadratu s Saturnom, lahko čutite potrebo, da opustite vse, ker je težko, obremenjujoče. Ne silite se z delom, počivajte in nadaljujte pozneje.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Včasih situacija vodi do napornega razmišljanja o samem sebi, vračanja v davno preteklost, kar povzroča žalovanje in žalost, lahko pa tudi velike strahove.

Še posebej je potrebna velika previdnost, ko zvečer Luna tvori kvadrat z Marsom v znamenju device. Bodimo pozorni, da ne bi pride do kakšne poškodbe, ali da ne povzroči notranje nervoze ali nespretnosti, ki zlahka pripelje do neprijetne situacije.

Sonce je v kvinkonksu s Saturnom in tudi to lahko nekoliko zamaje človekov ego ali njegov notranji občutek lastnih potreb.

In ravno ob polnoči se Merkur preseli v znamenje device, ne samo da vlada, ampak je tudi najbolj inteligenten.

Samo naše telo predstavlja znamenje Device, ki je bolj inteligentno od samega uma. Ker delamo tisto, kar naše telo prosi in zahteva.

Zdrava pamet tu ne more ničesar spremeniti, razen delno, ko je človek v višjem stanju zavesti.

Devica vlada želodcu in črevesju. Če znamo svoje telo »prositi« za vse, kar potrebujemo, ne bomo nikoli naredili napake.

Merkur bo v tem znamenju do 22. oktobra, nekoliko daljše obdobje, vmes pa bo imel svojo retrogradno pot od 23. avgusta do 15. septembra.

Danes je petek, Venerin dan, začela se je pomikati s stopinje, kjer se je obrnila in naredila natančen kvinkonks z Neptunom. Vsa zmedena, obremenjena z nekaterimi razočaranji, ki jih je doživela in jih zdaj podoživlja. To pa zato, ker je retro, ker je še vedno v Yodi.

Merkur je na zadnji stopinji v znamenju leva in vse to od nas zahteva, da se ustavimo in pridemo do notranjih rešitev, namesto da se zavestno spuščamo v še večje probleme.