Astrologinja Lenka: Bodimo najprej pošteni do sebe

Čeprav je že dan po mladi luni, smo še vedno vpleteni in zapleteni v njene vidike včerajšnjega dne. Luna je prešla v svoje znamenje raka, kjer ji je vedno najbolje, vsaj tako se ji zdi, saj včasih preveč skrbi, pomoči in vlaganja, torej podpore bližnjim, ni najboljša možnost. Vedno pa to počnemo s tisto resnično in globoko željo pomagati svojim in jim ugoditi, pri tem pa sebi ne prizanašamo.

Luna je že od jutra v sekstilu z Jupitrom iz znamenja bika in v trigonu s Saturnom iz znamenja rib. No, to je ravno včerajšnja ideja, ki jo lahko zdaj zlahka uresničimo. Z Jupitrom to ni majhna stvar, saj si resnično želi več in boljše, sploh ko je v zemeljskem znamenju bika.

Tako sta Jupiter in Saturn medsebojno povezana in v zelo dobri postavitvi, da človeku data možnost, da se potrudi in marsikatere sanje izpolni takoj. Ker Saturn želi tisto, kar je pripravljeno, kar je pripeljano do svoje realizacije, in to tudi uresniči. So v fazi, ko se lahko dogovorita konkretno, da začneta neko lepo stvar, ki bo v javnosti ali pa uporabna za širšo množico ljudi. Lahko je tudi nekaj v samem odnosu.

Sonce pa je, kot da bi šele včeraj začelo osvetljevati in odstranjevati vse tiste skrite in skrivne dogovore, maske, laži, prevare. Vedno pa je najbolje začeti pri sebi, da sami s sabo razčistimo, kaj je tisto, kar nam ne ustreza, pa odlašamo, zavajamo in si lažemo. Bodimo najprej pošteni do sebe, z drugimi je vedno lažje. Naj ta aspekt Sonce-Neptun osvetli vso tisto neiskrenost, temo, vse tisto, kar je bilo globoko podhranjeno, pa smo mislili, da prihaja z druge strani.

Danes je ponedeljek, lunin dan in je v svojem znamenju. Tudi če ste danes bolj osredotočeni na priprave, kuhanje, nego in sprejem svojih najdražjih, vedite, da vam ne bo težko. In če ste se odločili, da nekaj čustvenih stvari uredite sami pri sebi, jih spravite v red, je prav, vam pa lahko prikliče kakšno solzo. A tudi to je del čiščenja.