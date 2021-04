Astrologinja Lenka: Bodimo, kjer nas potrebujejo, in uživajmo dan

Luna ustvarja čudovito veselo vzdušje, z veliko komunikacije, druženja, pogovora. Razmišljati začnimo, da bi bil zdaj najboljši čas, da naredimo nekaj izključno zase, nekaj, kar nas bo pripeljalo do lepih, srečnih trenutkov in tega, kar pravzaprav najraje počnemo. Trigon s Saturnom spominja na stare stvari, ki so se včasih dogajale in bi se lahko zdaj spremenile ter bile na drugačen in novejši način še lepše. Včasih nam stare stvari pridejo prav pri kakšnih popravilih ali celo veliko pomeni spomin, ki nas veže na dogodke iz tistega časa.



Sonce je v dogovoru z Jupitrom, kjer ni znano, kdo želi načrtovati in narediti več, bolje, razkošneje in dražje, kar daje zajamčen uspeh in srečo. Oba bi si želela, da bi bilo le hitreje, malo bolj moderno in z najboljšim mogočim sijajem, da bi vse dodelali in kupili ter vseeno šli povsem naprej, ampak ...



Sonce počasi vstopa v kvadrat s Plutonom iz Kozoroga, ki pa mu tako ne bo všeč, ker je Kozorog rad bolj varčen in skrbi za jutri, zaradi teh strahov pa pade v blokade in ovire. Vsaka trma, nepopuščanje, vztrajanje za vsako ceno, da to stori točno tako, kot si je zamislil, vodi v velike težke situacije. Vendar je treba popustiti na obeh straneh. Ker bo vsiljevanje volje nekomu za vsako ceno, še posebej Soncu v Ovnu, učinkovalo ravno nasprotno. Toda to lahko privede do velikih ne le materialnih, ampak tudi statusnih in celo zdravstvenih težav. Posebno med očetom in sinom, zaposlenim in nadrejenim ali komer koli na položaju. Če se to pozna s spoštovanjem volje nekoga drugega, lahko tu dobi veliko energije za izpolnitev vseh svojih želja.



Petek, dan Venere, ali resnično zna uživati ​​v vseh blaginjah tega planeta?



Prebudimo danes tega otroka v sebi, bodimo na vseh koncih, kjer koli nas potrebujejo, veselimo se in uživajmo v dnevu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: