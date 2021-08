Astrologinja Lenka: Ali vas bo kdo poskušal zavesti, izkoristiti in vam lagati?

Medtem ko Luna še danes nadaljuje svojo pot v znamenju Škorpijona, je vse bolj pod različnimi čustvenimi strahovi in ​​pritiski. Ko gre, tako nezavedno vstopa v težke situacije. Le depresivno stanje s Saturnom, ki ga je pripeljalo, stopi v nasprotje z Uranom iz znaka Bika. Kakšen dodaten stres, šokantne stvari in celo nočne more. In tako vse v svojem soočanju z lastnimi bolečinami, trpljenjem, mukami, kot da nihče ne vidi tiste duše, ki je tako namučena, izčrpana od vseh notranjih bremen. In namesto da bi partner dal vsaj tolažbo, ji pomagal, razumel, poslušal, pride do napadov z njegove strani ali celo do sramu, da je del njega. In kaj je duša naredila narobe? Dejstvo, da je postavila hrbet in sprejela vsa bremena, namesto da bi se borila zase, da bi si vlila več nežnosti, intimnosti, je obremenjena s preteklimi stvarmi in dogodki.



Šele od 17. do 19. ure, ko prvič naredi trigon z Neptunom, se bo morda malo zbrala. Predstavljajte si, morda bo priteklo nekaj solz, a tudi to je v teh trenutkih dobro. Naj bo to veliko olajšanje in nujno se je prepustiti nekaterim notranjim impulzom, ki vas bodo vodili, vam odprli pot do nečesa, kar vas vsaj malo pomiri. Sekstil s Plutonom, ki je drugi dispozitor Lune, ponuja veliko notranje očiščenje, veliko zavračanje vsega, kar ni potrebno in ki skruni in dušo. Sprejmite, opustite vse, kar vas bremeni, vse, kar vam prinaša bolečino in pokvari razpoloženje, odprite se novim, lepšim stvarem, saj nič ni večno.



Venera na stopinji upada Marsa, spet poškodbe in izbruhi besa, ljubosumje na obeh straneh. Ali je treba slediti vsaki podrobnosti, kdo je rekel, kje, kdo je kdaj pogledal, da bi šel skozi to situacijo. Ali je treba zaradi nekaj nezaupanja ali iztiskanja resnice za vsako ceno od osebe same prekiniti vse odnose.



Danes je nedelja, dan Sonca in zunaj je skoraj 40 stopinj. Sonce je še vedno v znamenju Leva, vendar v kvinkusu z Neptunom. Ali vas bo kdo poskušal zavesti, izkoristiti in vam lagati, obstaja pa Sonce, ki zelo hitro osvetli vsako temo in kljub temu prebije vsako osebo, ki naredi načrt. Bodite v luči in vse okoli sebe zasipajte s toplino in z ljubeznijo, saj je vsako nezaupanje zavajanje sebe in ne drugih.



