Astrologinja Lenka: Ali si danes želimo še kaj več?

Nedelja 8.11.2020 FOTO: Lenka Stanić

Luna v Levu je še vedno in tisti občutek samozavesti in nekaj, kar nas potisne vase, da smo najboljši od vseh, da smo polni sebe, pa še v trigonu z Venero.Dan za ljubezen, dan za lepoto, dan za uživanje, za obnovo vsega novega in elegantnega, vsega, kar se splača in vsega, kar je treba videti in pokazati. Zelo fenomenalen občutek, da smo v odlični družbi, da nam je lepo, da lahko v vsem sijemo, da smo lepi do sebe. Bodimo na ta dan umetniki in arhitekti in si na najboljši možen način uredimo prostor, dom, okolje, družbo. Ali si danes želimo še kaj več? Izžarevamo z veliko energije, veliko navdušenja, ker sta Luna in Mars v trigonu, oba sta v središču znamenj, kjer Sonce najraje sije in pošilja pozitivne energije. Polnite sebe, polni strasti in privlačnosti. Pogumnosti in dinamičnosti je na pretek. Ustvarjalnosti in dela je veliko.A počasi se zdi, da Luna ne dobiva dovolj pozornosti in podpore partnerja, kot da ga je ceni dovolj, kot da je ne podpira v vseh stvareh. In obstaja velika nečimrnost, velik konflikt med dvema silama, dvema ega, dvema nečimrnostma in dvema energijama. Med obema spoloma ni harmonije ali spoštovanja.Ali so to energije med moškim in žensko ali je ta ista energija v nas moško in žensko ali so to principi in načela, ki ju moramo uskladiti in sprejeti kot del sebe.Ali je težko da pohvalimo drugo osebo, se ji zahvalimo, ji rečemo lepo in toplo besedo in ji po potrebi tudi zaploskamo.