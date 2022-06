Astrologinja Lenka: Ali je zdaj pravi čas za nove čustvene povezave?

Luna je v znamenju Rib, kjer pridejo do izraza naša čustva, empatija, pomoč drugim, sočutje. Ta položaj je lahko preveč subtilen, nežen, preobčutljiv in hitro privede do sočutja do vseh. Včasih ni dobro pretiravati, je pa dobro, da druga oseba vidi, da smo tukaj z njo.

No, že od jutra je v kvadratu z Merkurjem, ki je dokončno izpustil vse počasno in retro dogajanje in lovi čim več. Ideje in načrti pridejo in gredo. Ker njegov pametni um komaj čaka, zdaj pa v kvadratu z Luno, morda ne mara kaj početi. Mogoče se mama, sestra, hči ne strinjajo z njegovo idejo in s tem, komu ugoditi. Ali pa morda ni nekaj, kar načrtuje zase in ne vidi dobrega konca. Vendar bo prevladal v prid razuma, saj so čustva podvržena žrtvovanju, umiku in predaji, torej dajanju prednosti drugim.

Venera, ki je že prinesla določene spremembe v čustveno življenje in naredila čistilec, kako živeti naprej, vstopi v sekstil z Neptunom iz znamenja Rib. Ali je zdaj pravi čas za nove čustvene povezave, za tako hiter vstop in začetek novega čustvenega življenja? Običajno pravijo, da se klin s klinom izbija, a to le, če v prejšnji zvezi ni bilo globokih čustev. V vsakem primeru ga bo Neptun umaknil, izid pa bo objavljen naknadno, ali je tako hitra reakcija nezmotljiva. Kajti Neptunovo ljubezen je mogoče živeti le, če se zavrne vse drugo, kar ni njegovo, če ni v ljubezni, veri, predanosti in če ne prosi za nič, kar bo dalo večnost. Ker ne trpi, če so bili dvomi, neresnice, prevare, takoj pride do nestrinjanja.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki svoj del kroga zaključuje v znamenju Dvojčkov v samem Zodiaku. To je naša identiteta, naša luč, naš pogum in drznost, da si nekaj upamo in naredimo, ne pa da to prepustimo samo moškim s to moško energijo. Predstavlja naše zdravje, našo vitalnost, dolgoživost, v astrologiji vlada srcu. Ali ni najbolje, da vsakodnevno zvišujemo njegovo frekvenco samo tako, da vsem pošiljamo ljubezen, občutimo srečo, ko so drugi srečni? Le tako je srce zdravo in le tako dobro bije.