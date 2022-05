Astrologinja Lenka: Ali ima kratko človeško življenje potrebo in željo po tem?

Luna se bliža koncu znamenja Raka, vendar bo pred spremembo znamenja poskušala ustvariti še nekaj drugih aspektov, torej vzdušje za druge dogodke. Že od jutra je bila v eksaktnem trigonu z Neptunom, kar je močna podoba dneva, odlična povezanost s samim seboj, da lahko z lahkoto uresničimo vse svoje zamisli. Ampak tu je tudi Pluton, ki čaka, da ga Luna malo preveri in vpraša, ali so sanje in slika dovolj za uresničitev vseh njenih sanj. Ali so vse vode prečiščene, ali so vsa čustva resnična, brez madeža zavisti, posesivnosti in še hujšega ljubosumja. Če je to še vedno prisotno, potem ne bo nič od tega doseženo. Ni realizacije, ampak vračanje v še težjo preteklost. Vprašanje je, ali ima tako kratko človeško življenje potrebo in željo po tem.

Na zadnji stopnji je Jupiter, zadnje znamenje, zadnja astrološka hiša, polna globine, intuicije, vere, vere vase, da pomaga tej duši priti iz pekla svoje največje globine. In tako prečiščena z vero, da lahko gre naprej, bo okoli 14. ure prešla v znamenje Leva, da se postavi zase, da poišče, kje se je izgubila, in zasije s polnimi vrednotami. Obstaja še Merkur, ki jo spodbuja, ji pomaga zapomniti si marsikaj, kar je treba še obnoviti, popraviti, narediti ... Preden se za kakšen dan obrne v retro gibanje, imate malo več časa, da naredite načrtovane stvari ali pa kupite, kar želite.

Astrološka karta

Sonce in Mars sta še vedno v lepem aspektu, podprta z Uranom. Skupaj gradijo novo obdobje, nov vrednostni sistem, ne samo v individualni zavesti, ampak tudi v kolektivni. Čudovit vidik, ki prinaša realizacijo, predvsem v materialnem in finančnem smislu, od nakupa vseh vrst nepremičnin do zaslužka čim večjih finančnih sredstev. To zahteva pogum, največjo iskrenost do samega sebe in največjo moč globoko v srcu, skoncentrirano z veliko čustvi in brez veliko hrupa.

Danes je sobota, Saturnov dan, ki je še vedno v znamenju Vodnarja. Počasen je, gre počasi, odloča se, kaj, kako in na kakšen način spraviti sisteme v pravo smer z odličnimi idejami in odličnimi pogledi v prihodnost. Čeprav je njegovo načelo velika ambicioznost, hladnost, strogost in trma v tem obdobju, se je marsikje omehčal in daje odlične nasvete na prijetnejši način. Toda njegov moto je, da še vedno lahko počneš, kar hočeš, a pred tem prevzameš vso odgovornost zase, da bi lahko to zahteval od drugih.