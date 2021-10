Astrologinja Lenka: Adrenalin bo deloval v takšni meri, da bodo nekateri čutili bolečine

Luna se počasi premika proti Škorpijonu, poskuša očistiti in umiti dušo. Od jutra mu je Neptun pomagal z določeno umirjenostjo, zmernostjo, a mogoče je, da se je pomiril sam s seboj in z meditacijo. V prihodnje še en lepši in globlji nasvet Plutona, ki bi bil, da očistimo, pustimo vse, kar je na njegovem hrbtu, kar ga stiska, obremenjuje in zadržuje negativno energijo. Najbolje je, da se soočite sami s seboj, odpustite in greste naprej. Okoli 18. ure, ko se spremeni v znamenje Strelca, ni prostora za žalostne in grde stvari. Tam je povsem drugačno vzdušje, srečnejše, bolj veselo, polno optimizma in sreče, predvsem pa, da bo srečal svojo drago Venero, in to je najlepše, kar lahko vsakdo doživi. Od tega vzleti od sreče, potuje po najlepših krajih, kupuje najlepše, a njegova duša je polna le ob misli, da zmore vse, kar želi in hoče.



Na nebu se bosta srečala retrogradni Merkur in Sonce, ki je v zatonu. Kakšne dogovore bodo sklenili na skrivaj in kakšne dogovore skrivajo, razen če se ne spomnijo, da bodo obnovili nekaj starih prekinitev. Sonce bo prebudilo marsikaj, kar je bilo zamolčano, in vse bo prišlo na dan. Opoldne, ko pride kazimi konjunkcija, je treba stopiti na podstavek, dobiti nekaj, kar se iz nekega razloga prej ni uresničilo. Zdaj je pravi čas, da oseba poleti ali nekaj, kar pripravlja za priljubljenost javnosti.



In tako se nazaj Merkur sreča z Marsom, ki tukaj ni tako zaželen, ker je v izgnanstvu. In žalitve, ponižanje se bodo hitro razplamteli, iskalo se bo nekaj pravičnosti, ali je to moral storiti prav zdaj. To ni najbolje, lahko bi bilo še bolje, saj Tehtnica išče le lepo in prefinjeno. In če Merkur, ki je retrograden, ne bo več v tišini, bo prišlo do močnih konfliktov, žalitev, poškodb, kdo ima prav in kdo ne. Pri nekaterih bo adrenalin deloval v takšni meri, da bodo čutili bolečine v ledvičnem delu, križu, spodnjem delu hrbta pa tudi sečnem traktu, nekateri si bodo poškodovali roko.



Najbolje je, da se ne prepuščate popravkom resnice in pravičnosti, saj vsako vidi z lastnimi očmi.



Danes je sobota, Saturnov dan in še vedno je na šesti stopnji Vodnarja. Tapka in razmišlja, kakšne spremembe naj nam predlaga ali sankcije, ko se kmalu obrne na neposredno ukrepanje. Danes je dan, da ga spoštujete z manjšim vnosom hrane in na kakršen koli način manj obremenjujete sebe. Hodite, počivajte.

