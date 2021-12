Astrologinja Lenka: Več ko dajemo, bolj se odpiramo za prejemanje

Luna je po včerajšnji polni luni počasi prešla v svoje znamenje raka. Takoj ob zori je imela opozicijo z Merkurjem, neskladje in težavo v komunikaciji. Duša je želela nekaj, a prilagajanje drugim ji ni bilo po volji, ali če je delala, kot je hotela, niso bili zadovoljni. Tukaj je še dodatno tisti kvinkus s Saturnom, kot da povzroča en strah in preveliko obvezo, če se Duša odloči za to spremembo. Vsak krč, vsak strah ustvarja dodatno nestabilnost na čustveni ravni in težko se je pravilno odločiti, pravzaprav nezavedno prikliče točno tisto, česar noče.

Ker kakorkoli se bo odločila, realizacije ne bi bilo, saj je Merkur tisti, ki bi vse to kasneje zagotovo spremenil in opustil vse, kar mu ni po godu. Obstaja pa še en podporni aspekt Merkurja z Uranom iz znamenja Bika, ki daje odlične vpoglede, odlično načrtovanje in še boljše ideje za vse, za kar se odloči. Merkur je v Kozorogu in to so vedno načrti, ki trajajo skozi čas. Naj bo novo, drugačno, drzno, naj stopi iz tega zastarelega in starega prepričanja. Ker je to edini način, da dosežete in sledite vsem naprednim stvarem.

FOTO: Lenka Stanić

Sonce, naša volja, naša želja je v čudovitem sekstilu z Jupitrom, daje odlične uvide in velike odločitve, ki jih sprejemamo na svoji poti, na poti proti našem cilju. En lep aspekt za vse, kar načrtujemo na področju naše kariere, odličen dan za dogovor s tistim, od katerega pričakujemo veliko podporo in še večjo nagrado za svoje delo. Čim bolj izkoristimo ta lep trenutek.

Danes je ponedeljek, dan lune, in daje nam veliko priložnosti, da začutimo vso radost, lepoto, srečo, da se odpremo, predamo najbolj iskrenemu, najbolj resničnemu. To je naša srčna čakra, da bi nam dala občutek zadovoljstva in sreče, mora biti odprta za dajanje in prejemanje. Najprej jo moramo očistiti vseh negativnih čustev, vseh negativnih represij in stvari, ki blokirajo in pritiskajo na ta občutek lahkotnosti. Več ko dajemo nežnosti, ljubezni, topline, bolj se odpiramo za prejemanje.