Astrologinja Lenka: Ne skrbite, če ste se znebili nekaj denarja

Danes luna ni le v globokem Škorpijonu, ampak tudi v opoziciji z Uranom že od zore. Namesto da bi se umirila in v miru počakala na mlaj, torej mrk, ji tega Uran ne dovoli, dokler se nekatere stvari ne končajo. Zaradi tega je zelo napeta, živčna, pod stresom, kar ji zdaj zagotovo ni prav nič všeč. Vse poteka hitro, nenačrtovano, trenutno celo prehitro. A menda bi morali zavreči vse, kar je pred začetkom novega meseca, vse, kar je presežek, vse, kar ni potrebno. Vendar se bo zelo težko sprostiti, oditi ali celo narediti spremembo, ki je zelo nujna. Torej, tudi če se nepričakovano znebite nekaj denarja, je to iz nekaterih razlogov potrebno. Zato se morate ustaviti in ne delati ničesar na silo.

Kajti le tako lahko osvobojena Duša z vsem, kar jo zadržuje, in njenim resničnim bremenom odide in počiva z Neptunom. Takoj, ko se je začel direkten hod, je počasi odprl vse svoje moči in uroke, da jih je lahko delil z Dušo. Da jo malo pomiri, da se prepusti svojim sanjam, da verjame, da še obstaja nekaj, kar ji daje vero v jutrišnji dan.

In tako bo lažje dosegla svojo notranjo željo, zadovoljstvo, da pride do same Venere, ki še vedno ostaja v znamenju Kozoroga, naredila še nekaj karmičnih stvari in končala. Lahko pa da ji ne uspe se znebiti starih prepričanji in vzorcev.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še malo v znamenju vodnarja, ko se bo čez 12 let spet vrnil. Zato je tokrat pomembno, da znamenje Vodnar kar najbolje izkoristi svojega največjega dobrotnika v kakršnikoli obliki, bodisi z učenjem, potovanji, širjenjem družine, doma, duhovno varianto, najmanj pa s širitvijo telesa.

Počasi se približujemo Sončevemu mrku, ki se bo zgodil 4. decembra na 12. stopinji, v znamenju Strelca. Vplivi vseh lunacij se lahko pojavijo nekaj dni prej, in ne samo na isti dan. Mir in tišina sta potrebna na vseh področjih življenja.