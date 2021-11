Astrologinja Lenka: Predajmo se

Danes je zadnji dan meseca novembra in planeti so lepo postavljeni na nebu. Luna je še vedno v znamenju Tehtnice, kar ji omogoča ravnovesje in harmonijo. Zdaj je v fazi zatona in priprave na sončni mrk, ko se želi najprej umiriti in nato začeti s čim novim.

Mars, planet naše energije, delovanja, gibanja, je v Škorpijonu in je naredil čudovit sekstil z Venero, ki ga poskuša dohiteti in nekaj povedati, a to so le naključne vizije in občutki celotne situacije. Mars je v trigonu z Netpunom in se počasi ustavlja, da se lahko končno premakne v direktno smer. Naj bodo torej naša dejanja, naša notranja energija v nekih željah, o katerih lahko samo mislimo, čutimo, kot da smo to res naredili in se nam bodo uresničile. A moramo biti pošteni in zvesti do sebe.

Pri tem pomaga Venera, ki je v Kozorogu in v sekstilu z Neptunom. Daje vtis velike zaljubljenosti, daje veliko intuicijo, stvari, ki si jih moramo le iskreno želeti. Če na to gledamo z zornega kota ljubezni, bo torej dobro vstopiti v velika ljubezenska razmerja, bodisi platonska ali resnična. Neptun se počasi odpira, počasi daje svojo magijo, čarovnijo, moč zapeljevanja, moč, da se na svet gleda z lepšimi in rožnatimi očmi.

In kar je še pomembneje, tukaj sta Merkur in Sonce v znamenju Strelca. Ali je torej kaj lepšega, kot ko so misli pozitivne, odprte, razmišljajo samo o lepih stvareh in niso tako dobre, kako jih bodo hitro popravile in obrnile na bolje. Oba planeta sta v trigonu s Kironom iz znamenja Ovna. Torej če se sami ne zdravimo s pozitivizmom, z dobrimi nameni, s pošiljanjem pozitivnih vibracij okoli sebe in drugih, se ne more nihče drug. A le tako v sebi in okoli sebe ustvarimo pozitivno vzdušje in ga pošljemo v svet.

Danes je torek, Marsov dan, in tukaj govorimo o tem, da odpremo neke talente, odpremo intuicijo za pozitivne misli.

Predajmo se jim in verjemimo vanje.