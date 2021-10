Astrologinja Lenka:

Kako čudovit je dan, ko se jutro začne s tako lepo energijo med Luno in Venero. Karkoli načrtujemo, naredimo, nam daje dodatno pozitivno vzdušje, tako da lahko vse opravimo z lahkoto in optimizmom, ne glede na to, kako naporen je dan. Luni tu ne manjka energije in kreativnosti, ne manjka pa tudi Veneri, ki lahko leti le ob misli, da bi zmogla karkoli. Naj bo to navdušenje v nas ves dan. Do približno 20. ure ne bo delala aspektov, potem pa bo prešla v znamenje Device, da bo malo analizirala, kaj je naredila ta dva dni, pa bo imela kaj.

Energija se bo še posebej dvignila okoli 17. ure, ko planet Mars, dejanja in strasti preide v njegovo znamenje, dom Škorpijonov, in bo ostal do 13. decembra. To je že prava energija, kjer ve, kaj hoče in kaj zmore, in zmore marsikaj.

Pečat dneva pa dajeta še dve premočni energiji in to je Sonce, ki predstavlja našo svetlobo, našo voljo, moč, vitalnost, kreativnost blokira Saturn iz znamenja Vodnarja. On predstavlja noč, temo, blokado, mejo, senco. Kako združite ta dva odnosa v sebi? Kako sprejeti takšni dve nasprotni stvari ne samo pri drugih, ampak najprej v sebi v svojem življenju. Ker so to naše energije, ki jih pošiljamo.

Zato moramo biti odgovorni, sprejeti vso odgovornost nase, karkoli že počnemo. Znati se soočiti z njim in iskati odgovor za vsak dogodek in ga znati rešiti. Ker izzivi vedno obstajajo in brez njih se ne moremo razvijati, ne moremo doseči sprememb, ki jih potrebujemo. Brez obtoževanja drugih in brez iskanja krivde pri drugih. Vse je naše. Prej ko se zavemo, kakšne so naše težave, kaj nas zadržuje, kje so težave in jih sprejmemo ter poiščemo rešitev, verjamemo, da nam jih bo pomagalo rešiti tudi Vesolje. Zdaj se je treba le ne upirati, ne zavračati, da ti problemi niso naši, da to težko in odgovorno delo ni naše, ker potem postaja samo težje in težje.

Danes je sobota, Saturnov dan, in odločil se je, da bo udaril v naš Ego, da bi nam pokazal, kako iz sebe izvleči največ. Naredimo danes še enkrat red in prioriteto, kaj je in kakšne so odgovornosti, ki jih moramo sprejeti. Ko se izvajajo vsakodnevni rituali, ni nič težko.