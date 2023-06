Astrologinja Lenka: Težav si ne jemljite k srcu

Luna je v znamenju tehtnice, kjer nam skuša priklicati malce boljše medčloveške odnose, nam pokazati, da je veliko lepega, čeprav je včasih dovolj že spiti kavo v dobri družbi.

Okoli 12. ure bo s svojim dispozitorjem Venero naredila sekstil, ki je fenomenalen položaj, da vam ne bo žal za vse, kar kupite, saj se bo pokazalo, kako lepo in udobno je. Luna bo za tem naredila sekstil z Marsom iz znamenja leva, tako da tukaj lahko začnete delati na področju svojega posla, odpirate podjetja na področju kozmetike, mode, modnih butikov, vsega, kar pomeni estetiko in lepoto.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva. Deluje ustvarjalno, uživa v vseh vrstah zabave, počitka, a se tudi poskuša izogniti nekaterim posebnim čustvenim navezanostim. Kakor koli že, to je naša energija, ki jo lahko na najboljši možni način izkoristimo skozi različne dejavnosti (gibanje, šport).

In tik pred zoro je Merkur zapustil svoje domovanje v znamenju dvojčkov in se preselil v znamenje raka ter se poskuša čim prej približati soncu. Tu bo ostal le do 11. julija, saj se mu neverjetno mudi, eden od razlogov za to je lahko ta, da so tukaj misli in razum obarvani z občutki. To je pretirano čustven um, razmišljanje, sprejemanje vseh pogovorov in težav drugih ljudi za svoje. Veliko sočutja in to je zelo obremenjujoče za človeka samega, prav gotovo pa dodatno povzroči veliko tremo v človeku samem, ko spregovori. Tukaj vse prihaja iz duše, iz srca, iz najbolj čustvenega jaza. Tukaj je vse prežeto s pretiranimi čustvi, zato človek včasih potoči preveč solz za nečim, česar drugi sploh ne bi opazil kot poseben dogodek.

Vsake težave, neprijetne stvari si ne jemljite k srcu, ne primerjajte se z drugo osebo v njeni bolečini, ker bo vaše telo trpelo. In kar je najpomembneje, v teh dveh tednih se bodo pogovori vrteli okoli doma, družine in otrok. Prenova, nakupovanje, vse tisto, kar je čakalo na trenutek, da opravite ali se vsaj dogovorite.