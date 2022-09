Astrologinja Lenka: Vse se doseže z lahkoto

Luna je v znamenju leva in kot vedno ji je tudi tukaj pomembno, da se razbremeni vseh skrbi in težav ter se posveti ustvarjalnim stvarem ali uživa v kakšni kreativni veščini. Čeprav tukaj vse doseže z lahkoto, se igra kreativno, se veseli, vse prihaja iz srca. Še posebej, ker je že od jutra v lepem aspektu z Jupitrom iz znamenja ovna. Tako je dan zaznamovala lahkotno, optimistično, z izidom ne glede na ovire, ki se lahko pojavijo. Ker Jupiter ima ideje, ima vizijo, gleda v daljavo, kjer se mora Luna – Duša samo prepustiti in vse »doseči«. In zato mora verjeti, da je vse mogoče, da je mogoče uresničiti vsako idejo in sanje. Kajti sledenje svojemu namenu, svojim namerah, svojim željam je prava pot. Poleg tega pa je nujen tudi pogum, da si ne premisliš, da ne obupaš, da se ne ustrašiš svojih velikih želja, kajti v Levu in z Jupitrom ni malenkosti, ampak veliko in če mogoče – še več.

Daje veliko podporo pri načrtovanju dneva za potovanje, izlete, za odhod v tujino. Začeti izobraževanje po najvišjih standardih, po največjih dosežkih, ne glede na kraj in ceno, ki se zahteva. Tukaj je vse mogoče.

Sonce v znamenju device počasi končuje svoje delo in žanje sadove. Čez dva dni zapusti to znamenje in preide v kardinalno znamenje partnerstva, da osvetli tisto, kar je nekje potlačeno, da nekje ne gre tako, kot bi moralo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa še vedno razmišlja, kaj bi še bilo treba postoriti, popraviti, spominja se nečesa, kar je v vseh odnosih, partnerskih ali poslovnih, ostalo nerazjasnjeno. A ne glede na to, kako lepe in prijetne se zdijo te besede, je tu Mars, ki zna pokazati, kaj je narobe, kaj ni bilo rečeno in narejeno pravilno, zna se postaviti zase.

Ker je še vedno v znamenju komunikativnosti in vemo, da se ne more vzdržati svoje hitrosti, neposrednosti in celo vmešavanja v tuje dogovore.