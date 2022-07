Astrologinja Lenka: Danes se izogibajte obljubam

Luna počasi nadaljuje svojo pot skozi znamenje Dvojčkov, okoli 20. ure bo prešla v znamenje Raka. Počasi se pripravlja in počasi zaključuje vse obveznosti – 28. julija bo mlaj. Pred tem je v dobrem aspektu z retro Saturnom iz znamenja Vodnarja, ki mu daje več nasvetov in mu pomaga, da nekaj naredi trajno, potrpežljivo in ob določenih trenutkih z veliko modrosti, pa čeprav le za nekaj ur. To je lepa podpora, ki bi prišla od bolj izkušenega in starejšega človeka, pomembno pa je, koliko je človek vse to pripravljen sprejeti, torej uporabiti kasneje v življenju. Kajti takoj za tem ga čaka Neptun, ki vso to voljo oslabi, razblini, kot da ustvari neko nezaupanje v vse, za kar je človek že bil dogovorjen. On zna zapeljati, potegniti človeka v neko lažjo različico, kar pa ima vedno posledice. Vodi ga namreč v prepričanje, da je marsikaj mogoče doseči na lažji in ne tako pošten način, a šele kasneje spozna, kako zelo se je motil.

FOTO: Lenka Stanić

Venera počasi prihaja iz kvadrata z Jupitrom. Čeprav sta to najboljša planeta, ki prinašata srečo, veselje, v določenih razmerah materialno in finančno stanje, lahko spodbudita tudi nekatere manj dobre stvari. To so običajno razsipnost, pretiravanje v vseh oblikah uživanja ali včasih širjenje številnih bolezni, zato se danes izogibajte obljubam, ne samo tistim, ki jih daste, ampak tudi tistim, ki jih prejmete in kjer vam ponujajo vse in nič – na koncu ne bo nič, sledila pa bo razlaga, da niti sam nisem mislil ali verjel, da to ni mogoče. Tudi človek sam včasih živi v nekih svojih zablodah, da lahko to drugemu ponudi in izpolni.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, ona pa je v zadnji dekadi znamenja Dvojčkov in počasi zmanjšuje svoje aktivnosti in svoje potrebe, saj tudi duša potrebuje vsaj kakšen dan miru in tišine. Naj poteka vse v tihem tonu in naj vas ne potegne beseda, ki lahko pripelje do eksplozije, saj je dispozitor Merkur v znamenju Leva, kjer je zanj zelo pomembno, da se ga sliši in spoštuje.