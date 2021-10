Astrologinja Lenka: Tukaj je, da nekaj prikrije, skrije ali zavede

Luna v znamenju Leva koraka naprej dostojanstveno, zaveda se sebe in svojega obstoja, položaja, ki mu ga ponuja. A včasih ta ponos koga zmoti, zato bo med 11. in 13. uro, ko naredi kvadrat z Uranom, poskušala nekaj nenadoma ustaviti, obrniti, spremeniti. Ker Uranu ni nič svetega, kar je trajno, stabilno, bi se rad poigral s srcem, z Dušo. Včasih je to lahko sprožilec za spremembo na bolje, za nekaj, česar se sploh ne zavedamo, da zmoremo. Zato je dobro sprejeti vsako spremembo, vse, kar zahteva, da jo pustimo, pa naj bo še kako dragocena, in iti naprej. Izziv ustvarja tudi priložnost, da z malo truda dosežemo še več in še bolje. Tu se ne fokusiramo na Lunino-Dušo, ki se osredotoča na te dogodke, ampak je le odskočna deska. Prostora ni niti za prijatelja, da bi mu dal priložnost povzročiti nezadovoljstvo in stres, zato je morda bolje, da se umakne in gre naprej. Ker v Levu je kraj za uživanje, da ljubi s srcem, se druži in preživlja čas s tistimi, s katerimi se ima lepo. S tem, ko sledi svojemu občutku lahkotnosti in lepote, daje drugim več ljubezni.

Luno podpira tudi Merkur iz znamenja Tehtnice. Kot da bi ji govoril, naj sprejme vse, kar prinaša spremembe. Daje prijeten občutek za komunikacijo, pogovor, dogovor, popravilo vsega, kar se je lahko zgodilo v preteklih dneh v partnerstvu.

Lenka Stanić FOTO: Lenka Stanić

Mars je na zadnji stopnji znamenja Tehtnice, naveličan je igranja klovna, ki mu ne pristoji. Je pa to moška energija, ki je že jutri v znamenju Škorpijona. V tem trenutku pa je tukaj, da nekaj prikrije, skrije ali zavede. Popolnoma brez moči za kakršno koli dejanje.

Danes je petek, Venerin dan, in ona uživa v znamenju Strelca. Od včeraj, ko jo je ponesel Jupiter, kot da je ves svet njen, vsa lepota tega sveta. No, vse, kar je več, dlje, veliko, raznoliko ali celo hkrati v nekem vzporednem odnosu, spogledovanju, je tu prišlo zelo prav. Daje nam občutek, da je vse neškodljivo, možno in da je vse tako preprosto in lepo.