Astrologinja Lenka: Odvrzite stara čustva in vzorce

Luna je na zadnjih stopinjah znamenja Škorpijona v sekstilu s Plutonom. Verjetno se je v teh dveh dneh malce očistila in se naučila odpustiti in oprostiti. Pluton ji daje pogum, da zdrži, da lahko stanje izboljša. Okrog 11.30 Luna preide v najsrečnejše in najveselejše znamenje Strelca. Obetajo se druženje, vedrina, nasmejanost ... Tukaj ni prostora za nekaj, kar pokvari dan, vse je usmerjeno v prihodnost, v lepoto, v vero in srečo. V lepem aspektu je s svojim dispozitorjem Jupitrom, ogenj gori in ideje kar vrejo.

Mars je na višini stopinje Lune v znamenju Bika. Tukaj bi lahko prevzel odgovornost, da zgradi nekaj veličastnega in trajnega. Ne glede na to, kako počasi in previdno gre, se ne zadovolji z majhnimi dosežki.

FOTO: Lenka Stanić

Toda danes je nedelja, dan Sonca, in je na ravni, kjer so lahko energije zelo močne. Sonce v tem znamenju želi več časa preživeti doma, z družino, da vse sije in je v najlepšem redu. Tako pričakuje, da bodo njegovi bližnji uspešni, zadovoljni in da jim nič ne manjka. Je v natančnem sekstilu z Uranom v Biku. Ta genialni in zunajserijski aspekt omogoča odkrivanje marsikatere stvari, za katere bo čas pokazal, koliko so vredne in za kaj jih je mogoče uporabiti. To ni običajen aspekt za običajne ljudi. Možen je velik in hiter preskok za vsakogar v življenju. Potrebna je velika svoboda, individualnost in drznost v sami duši, da se začne nekaj novega in drugačnega.

V tej konotaciji ne sme biti nekaj starega, že videnega ali nekaj, kar ne prinaša napredka. Šele takrat so možne največje stvaritve in največji izumi. Sonce je tudi naša 3. čakra, naša identiteta, tisto, po čemer se razlikujemo od drugih. Toda ravno ta položaj omogoča, da sežete najvišje in odskočite od normale. S tem se počasi prehaja v višjo dimenzijo. Zato naj bo ta dan sproščen in namenjen počitku, uživanju, pa tudi temu, da odvržemo stara čustva in vzorce ter naredimo prostor novim genialnim idejam.