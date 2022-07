Astrologinja Lenka: Vse to bo težko prenašati

Luna je v znamenju Škorpijona, torej polna strasti, globokih čustev. Med 12. in 14. uro je v dobrem aspektu s Soncem in ne glede na to, kako močne so strasti, se lahko sklepajo veliki posli, predvsem ko gre za vlaganje sredstev za kaj večjega (nakup, najem kredita). To je čas, ko je boljše delati s tujim denarjem kot s svojim. Škorpijon je povezan z bančnim denarjem, z naložbami.

Že okoli 14. in do 16. ure naredi Luna opozicijo z Uranom iz znamenja Bika. To srečanje ni najboljše, saj lahko vsaka stresna situacija privede do kakšne psihične ali celo telesne bolezni. Zato ne reagirajte burno, temveč se izogibajte neprijetnim srečanjem. Duši ne bo lahko, sploh ker je tukaj v največjem padcu, morda bo izpostavljena sedaj še stresnim in šokantnim stvarem. Vse to bo težko prenašati. Ta stres je lahko povezan z delom ali na delovnem mestu.

Merkur, planet uma, razuma, komunikacije, je v vodnem in čustvenem znamenju Raka, kjer gre vse najprej skozi občutke in šele nato skozi glavo. Danes je v kvadratu z Jupitrom. Previdni morate biti pri denarju, ki prihaja od drugih (izposojenega, od kreditov), predvsem pa bodite pozorni, kam in v kaj ga vlagate. Obenem ne pretiravajte z nakupi, saj vam kasneje ne bo všeč, poskusite se tudi izogniti, da danes vstopite v veliko naložbo.

Danes je sobota, Saturnov dan, in počasi se vrača. Četudi gre ta počasnost marsikomu na živce, vse podrobno pregleda. Nič ne pusti naprej, če ni pregledano in opravljeno. Rad ima red, disciplino in vse, kar začne, tudi dokonča. Le tako lahko človeka resnično nagradi. Ko se zazremo v preteklost, ugotovimo, kakšen težek izpit smo opravili, kakšno zahtevno delo opravili ali naredili nekaj, česar smo se leta bali, zato na koncu deli le diamantna odličja.