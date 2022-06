Astrologinja Lenka: Danes začenja svoj retrogradni hod

Luna je v zadnji pentadi znamenja Dvojčkov, kar ustvarja izjemno lep aspekt z Marsom iz znamenja Ovna. Ne glede na to, kako močan in energičen je Mars, je Luna v upadanju in prihaja v konjunkcijo s Soncem. Kvadrat, ki ga naredi z Neptunom, ji lahko prinese le še več zaspanosti, sanjarjenja in dezorientiranosti, saj zna Neptun s svojimi nevidnimi nitmi zelo dobro zavajati in dajati neobjektivno podobo. Luna okoli 14. ure prehaja v znamenje Raka, kjer se bo jutri okoli 5. ure ob zori združila s Soncem. Ta mlada Luna je v znamenju Raka na 7. stopnji, kjer bodo v naslednjem mesecu dni na udaru družina, družinski in partnerski odnosi. Ker je pri Raku poudarek na čustvih in pripadnosti, je to družinsko zelo občutljivo mesto.

FOTO: Lenka Stanić

Neptun, planet, ki vlada nevidnemu in neoprijemljivemu, nad domišljijo, iluzijo, glasbo, umetnostjo, prevaro, lažmi in opiati, danes začenja retrogradni hod, ki bo trajal vse do 4. decembra. Pomaga nam aktivirati nekatere notranje potenciale in jih ozavestiti. V sebi lahko spodbudimo ustvarjalnost in intuicijo. V tem obdobju se še lažje aktivirajo večje prevare, lahko pa pride tudi do zavedanja in razkrivanja napačnih predstav, v katerih smo živeli. Ker ustvarja iluzijo, ki nas ovije v nevidno mrežo, šele ko se zbudimo iz sanj, vidimo, da smo nekaj ali nekoga preveč idealizirali in takrat doživimo še večje razočaranje. V trenutku, ko nastane mlada Luna, se Neptun obrne nazaj. Poudarek je na elementu vode, na občutkih in čustvih.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v svojem znamenju Ovna v polsekstilu z Neptunom in sekstilu z retrogradnim Saturnom. Tukaj so veliki energetski potenciali in vizije, obeta se realizacija tega, kar je že nekaj časa čakalo nanjo. Vendar bi bilo treba vložiti več energije, da bo potem več sreče, da bo nekaj končno narejeno in da so postavljeni temelji za prihodnost.