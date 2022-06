Astrologinja Lenka: Uran skuša vse obrniti na glavo

Luna je v svojem znamenju, kjer se počuti najbolje. Tukaj je, da zadovolji dušo na vseh ravneh obstoja. Tu ne sme in ne more manjkati ničesar. Takšno uživanje včasih koga moti in poskuša v dušo vnesti nemir. Če so zunanje energije premočne, se tudi to zgodi. Uran ne mara stabilnosti, ne mara, da je vse počasno, kar ustreza Luni, zato skuša vse obrniti na glavo in potem nastane kaos. Če pride do tega, se je najboljše premakniti, ne pa biti pozoren na to, kdo bo kaj spremenil in kdaj. Poznaš svoj položaj in uživaš naprej.

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Ker je danes petek in je to dan Venere, se je treba obrniti na njene potrebe in želje. Tu v Dvojčkih včasih ne opazi, kdo se je premaknil, kaj rekel ali kaj naredil. Lahkotnost in vedrina ji ne dopuščata, da bi ji pokvarila dan, saj so pomembnejše stvari od tega (uživanje, druženje, branje, različne vrste komunikacije in različne vrste dela). Čeprav je tu za marsikoga včasih površinska, je pametna in zvedava glede vsega. V krvi ima, da mora komunicirati z več ljudmi hkrati, ko čuti, da je vse dolgočasno in monotono, se loti raznih sprememb. Poskuša vam prinesti smeh, razbremenitev vseh negativnih in težkih misli, saj vam je tisti njen razigrani otroški del polepšal dan. Njena lepota morda najbolj izžareva večno mladostni in igriv duh, ki sije naokoli. Tu nič ne komplicira, zelo hitro se znajde kamor jo postaviš, ven lahko gre v trenirki, pa tudi v svečanih oblačilih.

Če ste njen dober prijatelj ali najboljši partner (iskala si bo enakega v inteligenci in komunikaciji), ji morate biti vsaj enakovredni. Zato si danes polepšajte dan z dobro knjigo ali zabavnim pogovorom, ne bodite dolgočasni in naporni, saj to ni za njo.