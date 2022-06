Astrologinja Lenka: Spoštujte pravico do mnenja drugih, delajte pa tisto, kar vam je pri srcu

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Leva, kjer nesebično sije, daje, uživa v vsaki malenkosti, se veseli. Čuti otroka globoko v sebi, zato je vedno pripravljena na kakšno igro, zabavo, veselje. A zelo kmalu zjutraj jo Uran počaka, da jo ustavi, malce zamoti pri njenih ustvarjalnih načrtih, da ji spremeni smer gibanja ali pa jo preprosto spravi v situacijo, da nekaj opusti in obupa. Ta nekoliko neprijetni odnos med tema dvema planetoma daje veliko nestrpnost, nervozo, napetost, ni časa, ni potrpljenja, da bi končali nekaj začetega. Človek razvije hitro sitost, dolgčas, da hitro zadovolji vse stvari in išče nove. Zato hitro prekine vse, kar je začel, od službe, ki jo opravlja – se hitro naveliča, do partnerja, ker ni več tako prilagodljiv za razne življenjske spremembe, preprosto vse. Luna išče vibracije, ki bi jo nenehno spravljale v adrenalinsko stanje. To je pogosto težava za živčni sistem, saj življenje, polno adrenalina, zahteva veliko budnost.

In ko že pomislimo, da se je situacija nekoliko umirila, bo Luna v poznih večernih urah prišla v konflikt s Saturnom in on jo ima v mnogih načrtih kritizirati in ustaviti. Dan zahteva veliko miru, brez vmešavanja v razčiščevanje različnih pravilnosti, brez dokazovanja, kdo ima prav in kdo ne. Treba je vztrajati v začetem, brez prekinitev, brez nervoze, brez preveč nabite energije. Četudi nekaj ni všeč drugim, jim ni pogodu, je pomembno, da je vam všeč, da ste zadovoljni. Zahvalite se mu, ne spuščajte se v razne očitke in ne obupujte. Spoštujte pravico do mnenja in dela drugih, delajte pa tisto, kar vam je pri srcu.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v sredini znamenja Dvojčkov. Počasi poskuša nadoknaditi vse, kar je zamudilo v tem znamenju zaradi svojega dispozitorja Merkurja, ki ga je vlekel nazaj, da upočasni, da se ne mudi, da se obrne bolj k materialnim stvarem. Njegov namen tukaj v Dvojčkih pa je več znanja, komunikacije, informacij. Uživajte v svojem znanju, tudi skozi zabavo.