Astrologinja Lenka: Prihaja eden najpomembnejših Sončevih mrkov

Kako lep in čudovit dan, kakšne čudovite vibracije nam danes pošiljajo planeti ... Luna je že od jutra v objemu Venere, v objemu lepote, dveh čustvenih duš, ki sta združeni in stisnjeni v objem in ki sta tu druga za drugo. Vedno obstaja trenutek, ko se moramo čustveno odpreti, da se povežemo z ljubljeno osebo. Luna gre naprej iz objema v objem s pesmijo veselo k Neptunu. Luna je čustvena, občutljiva, sočutna in pomaga drugim, vseeno pa bi morala vedno misliti najprej nase. Sama mora biti najprej srečna in zadovoljna, da bi lahko osrečevala druge.

FOTO: Lenka Stanić

Merkur – človek, tudi človeški um – je v natančnem sekstilu z Jupitrom, zato se obeta izpolnitev vseh načrtov in dogovorov (od dolgo pričakovanega potovanja ali opravljenega pomembnega izpita do nakupa hiše). Zdaj je pravi čas, vse zmoreš in uspelo ti bo, le pusti, da o tem odloča vibracija telesa.

A najlepše srečanje in največji objem je med Neptunom, ki je v svojem domu in gostjo Venere sprejme v Ribah, kjer ima največjo višino in največje udobje. Daje ji vero, da je okoli nas vse lepo, da so vsi dobri, da je ljubezen, kar ustvarjamo za drugega. Daje nam nevidna krila, da poletimo v višave in izpolnimo vse svoje želje in načrte, a pred tem moramo biti s svojim telesom močno povezani z Zemljo. Moramo biti pošteni, odprti do sebe, zanesljivi in iskreni. Le tako dobimo vse, ko razumemo, da ima Neptun ideale, vendar ni materialen. Vse tukaj bi moralo izhajati iz najgloblje resnice in brezpogojnosti. To je začetek življenja sanj iz nebes na planetu Zemlja. Zdaj potekajo priprave na prehod skozi tunel, ko bo 30. aprila eden najpomembnejših Sončevih mrkov v povezavi z Uranom. Videlo se bo, ali smo res odkriti do sebe in drugih.

Danes je sreda, dan Merkurja, in veličastno nas uči, kako moramo biti pozitivni, polni vere, in dati le najboljše od sebe. Sreča je, ko se deli, takrat se množi. Z drugimi delimo vsaj lepe besede, jih podprimo in očistimo jezik vseh strupenih misli, prelijmo jih z zlato svetlobo.