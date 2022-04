Astrologinja Lenka: Ne dovolite, da pride do čustvenih eksplozij

Luna je v znamenju Rib in še vedno v družbi stelija planetov, kjer povečuje sočutje in pomoč drugim. Morda obstaja pretiravanje v skrbi za druge, vendar je vsaka taka pomoč zelo dobrodošla. V sekstilu z Uranom daje čustvom, da se hitreje prebudijo iz spanja, da hitreje reagirajo na nekatere zunanje situacije. Čeprav je to pozitiven vidik, so ribe zasanjane, živijo v svojem svetu, potrebujejo mir, tišino in predvsem nežnost, v duši nosijo veliko veliko preobčutljivost. A včasih je treba reagirati hitreje, ribe pa mislijo da imajo še časa, živijo svoje sanje in življenje teče mimo njih. Toda Uran dovoli Luni izkoristiti to vzdušje, da naredi nekaj novega, drznejšega, da pokaže, kar je morda skrito ali globoko potlačeno.

FOTO: Lenka Stanić

Venera je še vedno v lepem odnosu z vozlišči, kjer se lahko poveže z osebo, s katero se bo v vsakem pogledu dobro ujela. Lahko gre za materialno ali čustveno povezanost z nekom, ki ima podobne nazore, ki bo vedno njena desna roka. Jupiter, planet blaginje, sreče, denarja, vere, morale in vsega najboljšega, je prišel na nivo eksaltacije Venere, na mesto, kjer se najbolje počuti in jo veličastno sprejme z vsemi njenimi darovi obilja, sreče, vsega, kar nam nebesa ponujajo, da vzamemo in živimo na planetu Zemlja. Na tej ravni bo ostal do konca meseca, zato izkoristimo te darove, ki so tako redko pojavijo.

Danes je torek, Marsov dan, in je v znamenju Rib. Kaj bo naredil ogenj v vodi? A tudi to je včasih dobro, da se umiriš in v tišini poiščeš pravo rešitev. Samo ne dovolite, da pride do čustvenih eksplozij, ker to preveč negativno vpliva na telo.