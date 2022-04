Astrologinja Lenka: Pozabi na težave in bremena, naredi si lep dan

Luna je še vedno v znamenju Kozoroga, kjer se ne počuti najbolje, a to ni razlog, da si danes ne privoščite čudovitega dne. Luna je ves dan v lepih aspektih s planeti, kar ji daje navdih, da pozabi na težave in bremena. Uran jo spremlja že od zjutraj, jo prosi, naj spremeni nekaj svojih pogledov, da bi sprostila del, ki jo vleče nazaj. Od nje zahteva, da sprevidi resnico, pogleda resničnost v sebi in sprejme odločitve. Sekstil z Venero – cveti v svojem veselju, uživa v svojem domu, kjer lahko doživi najlepše sanje. Neobremenjena živi v njih, in ko se globlje poveže s sabo, lahko postanejo stvarnost. Zaslepljena je z Neptunom in sanje, ki jih zdaj živi, ​​so zanjo najlepše, ni pa nujno, da se bo vse uresničilo.

FOTO: Lenka Stanić

Tu je tudi Merkur, ki trdno stoji na nogah v znamenju Bika, ne odstopa od svojih prepričanj. Ve, kaj hoče, ve, kakšne načrte ima, in zdaj je duša z vsem tem zadovoljna. Ta materialni položaj je Luni še posebej pri srcu, prav zdaj se bo počutila najbolje. Tu sta še Neptun in Jupiter, ki ji rečeta, da lahko naredi vse, samo naj si zaželi, se sprosti in uživa. Mi ti nudimo podporo, le želeti si moraš. Dan je lep, aspekti se nam trudijo osvetliti nekatere naše poglede, le razumeti jih moramo.

Danes je petek, dan Venere, in ona živi svoje čudežne sanje, zaseda svoj kraljevski položaj, kjer črpa navdih za lepoto in umetnost. Od tod prihaja dar za ples, za glasbo, za slike, za vse čustvene potrebe, kjer ni treba nič drugega, le neposredna bližina. To je začetek Venerinega romantičnega obdobja, ko uživa v svojem obstoju. To obdobje bo trajalo do konca meseca, prepustimo se mu.