Astrologinja Lenka: Niti vaš najbližji vas ne bodo razumeli, boste pa dodatno kritizirani

Luna počasi prehaja skozi znamenje Ovna in z vso močjo se trudi dokončati vse, preden pride jutri polna luna.

Od zgodnjega jutra se srečuje s svojimi brazgotinami, bolečinami, travmami, vsem, kar je morda nekje storila sama Duša. Ni preprosto, ni lahko in še posebej ne tukaj, kjer bi Oven že razkril in povedal vse, vendar ga omejuje Merkur iz znaka Tehtnice. Ker je povedati nekaj v javnosti in pokazati svojo globoko bolečino za mnoge še vedno sramota. Nespodobno je, da vsi vedo, saj je tehtnica tista, ki se želi svetu pokazati z najboljšimi in najlepšimi stvarmi. Še posebej, da ne bi v javnosti končalo umazano perilo iz partnerskih odnosov. Niti vaš najbližji vas ne bodo razumeli, boste pa dodatno kritizirani.

Luna bo naredila trigon z Venero iz znaka Strelca in ponudila veliko poti iz vsega, dala ji voljo, tudi skozi nekaj dobrih ponudb, uživanja ali celo malo več sladkosti za Dušo. To je lep aspekt, da se je mogoče izvleči iz vsega, najdeš svojo vrednost, sprejmeš tisto, kar ni najboljše, saj je to vseeno tvoje.

Danes je energija Marsa fenomenalna, daje pogum, moč, da si marsičesa ne samo želimo, ampak tudi uresničimo. Jupiter ga spodbuja, mu daje navdušenje, daje podporo pri vsem, ker ga podpira vesolje samo. Marsu je tukaj potreben le zato, ker je v svojem šibkem dostojanstvu tisto, kar želi, verjame, da lahko dobi, da lahko doseže. Ker tu ni omejitve, koliko in kaj lahko naredimo, a le, če ne verjamemo vase, ta omejitev obstaja. In večje je zaupanje, boljši so tudi rezultati. Ker si v glavi ustvarjamo omejitve, ker nam Vesolje vsem enako daje ne le priložnosti, ampak tudi možnosti, to pa je odvisno od posameznika in njegove notranje vere in želje.

Temu pritrjuje Merkur, ki se premika neposredno iz svoje stacionarnosti in daje dodatno priložnost, da počasi uresniči stvari, vse, kar smo te dni načrtovali in pripravili.

Danes je torek, dan Marsa, ki je v čudovitem aspektu z največjim angelom. Mar ni to najboljša možnost, da se odločimo za najsrečnejšo pot z veliko vere vase, da vse kar si želimo lahko tudi dosežemo.