Astrologinja Lenka: Mars stopnjuje strasti

Po ščipu se je zdelo, kot da Luna ni dovolj iztrošena, zato je prešla v znamenje Škorpijona, da bi še malo čustveno izgorela. Že od jutra prehaja stopnje, ki so energijsko najgloblje v celotnem horoskopu, ki so najbližje vsem stvarem, da prek njih izzove, ljubosumje, jezo, prepir ali zamero. Strah jo je, da bo izgubila vse, če tega ne bo imela pod svojim obsesivnim nadzorom. Tukaj ta čustva nimajo meja, prizadeti želijo druge, če jim to spodleti, pa se lotijo kar sebe. Mars to strast še stopnjuje, saj je ona v njegovem znamenju, a je pri njem v lepem aspektu, zato bo izvlekel le tisto, kar ji stoji na poti in kar jo moti. Tam bo naredila vse reze in očiščenja, a brez večjih bolečin. Vendar je to le bolečina Lune, samo ona jo doživlja, zato bo morala nekaj stvari v sebi prerezati, narediti prostor za globlji stik s sabo in tako izvleči najglobljo zdravilno energijo zase in za druge. Popoldne je v trigonu z Venero, ki je voda, ki bo vsa ta čustva potegnila v nekaj lepega, odkrila pozabljene talente, saj je Venera v Ribah zelo ustvarjalna.

FOTO: Lenka Stanić

Na nebu sta genialna planeta in od njiju je odvisno, katero pot bomo izbrali. To sta Merkur in Uran. Prvi je človeški um, drugi kozmični um, ki bo iznašel kaj neponovljivega, če ga ne bo nižji človeški um potegnil v stresne situacije. Tukaj je živčni sistem na vzmeteh, tega uma nihče ne more ustaviti. Nihče drug mu ne more povedati, da se lahko še kaj spremeni. Preveč je trme v samem Merkurju. Toda tisti z nekoliko višjo vibracijo lahko izkoristijo te iskrice, žarke svetlobe in uresničijo izjemne ideje. Kako je vse to povezano v horoskopu, je stvar vsakega posameznika. A previdno z besedami, da ne bo žalitev in nizkih udarcev, previdno z vožnjo in strojnim delom na kmetiji.

Danes je nedelja, dan Sonca. Počasi se pripravlja na srečanje s Plutonom in na izstop v drugem znamenju, kjer ne bo prioriteta biti prvi v vsem, ampak tudi doseči nekaj materialnih stvari.