Astrologinja Lenka: Energije so premočne, ozračje prenapeto

Pomlad se je šele začela, a dan je poln močnih strasti, preveč energije gre v prazno. Sonce, naša želja in volja so v znamenju, kjer ni čakanja, kjer ni potrpljenja, kjer se mudi ter mora biti vse zdaj in takoj. Ta novorojena energija, ki jo vodi notranja želja, gre in se ne ozira na posledice. In temu še dodatno pritrjuje Luna, ki je v znamenju škorpijona. Trudi se zadržati vse svoje občutke, da se bi ostro odzvala.

Okoli 12. ure je v kvadratu z gostiteljem Marsom, ki je v njegovem domu, in ga poskuša spremeniti, obrzdati njegovo pretirano svobodo, ga ustaviti. Vsaka taka reakcija pa vodi v še bolj silovit odziv in reakcijo. Duša lahko doživi velike poškodbe, če se malo ne umiri, če ne poskuša vsega rešiti z nežnostjo, s toplino, z razumevanjem. A zdi se, da Luni to ni dovolj in se samodejno znajde v še bolj stresni in nepredvidljivi situaciji. Da bi bila duša danes mirna, da si ne dovolimo takih korakov, ki bodo zagotovo prinesli bolečino in trpljenje, se je treba umiriti in po mirni poti sprejeti vse spremembe, ki prihajajo. Sicer pa, če jih poskušaš obdržati, to počneš obsesivno, je kot da spodbujaš drugo stran, da je še bolj trmasta in da še bolj kljubuje.

FOTO: Lenka Stanić

Okoli 17. ure je v kvadratu z revolucionarno in s svobodno Venero: šele takrat se bo pojavila jeza, ki se bo izrazila proti vam dragi osebi. In zakaj bi valili vso svojo jezo na nekoga, ki nam veliko pomeni?

Za danes ponujena rešitev je Merkur v ribah v povezavi s čudovitim Jupitrom, ki pravi: Umiri se, utopi se v globoki tišini, miru, posveti se sebi, ne govori, ne bodi pozoren na besede. Ne dovolite, da vas kar koli premakne iz vašega udobja tišine in samote. Potopite se v neke svoje vizije, izluščite nekaj svojega skritega talenta in se temu posvetite.

Danes je ponedeljek, energije so premočne, ozračje prenapeto in vse to od nas zahteva, da smo sami s seboj, brez vmešavanja, brez nadzora nad drugimi ljudmi, kaj mislijo, želijo, počnejo. To od nas zahteva, da namesto agresije podarimo čim več ljubezni, topline, nežnosti, objemov. Običajno so ljudje, ki reagirajo naglo, histerično, jezno, v duši zelo prestrašeni, nesrečni in vpijejo po ljubezni. Dajmo čim več ljubezni in objemov.