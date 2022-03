Astrologinja Lenka: Bodimo vsaj en dan Jupiter

Ta mlada Luna v Ribah je globoka in intenzivna, hkrati pa tiha in močna, od nas pa zahteva, da smo vsaj naslednjih 14 dni, če ne ves mesec, v globoki tišini s sabo. Ribi sta vsekakor najgloblje znamenje, najbolj oddaljeno znamenje, ki je povezano z našimi preteklimi življenjskimi izkušnjami. Kako obuditi stvari, ki smo jih tako globoko zakopali v telo in čustva? Ta mlada Luna, zlasti ker je bila v konjunkciji z Jupitrom, nam daje možnosti, da aktiviramo svoje moči, ki jih morda niti ne poznamo. Ničesar se ne bojimo, vse je naše, le sprejmite, objemite in gremo naprej. To je tudi najlepše obdobje, v katerem si lahko pomagamo in počistimo vso preteklost in ustvarimo prostor za novo. In tu je Jupiter, ki vedno pravi, da prihaja še boljše, lepše in bogatejše. On daje, podpira, ščiti, zna včasih tudi pretiravati, čeprav pravijo, da glava od preveč ne boli, a verjemite, da je to zelo mogoče, če ne drugje, pri kilogramih ...

Luna nadaljuje svojo pot v Ribah. Med 11. in 13. uro je v objemu Neptuna (v tej globini se sanje in resnica pomešajo). Pretirana preobčutljivost in empatija do drugih lahko preveč pritiskata na dušo. Treba je razumeti druge in jih poslušati, vendar se ne čustveno vpletati, saj tako škodimo sebi in drugim. Oglejte si stare fotografije, narišite kaj lepega, prisluhnite glasbi, spomnite se svoje babice in njenih zgodb, če pa ste babica, podarite lepo zgodbo svojim vnukom.

FOTO: Lenka Stanić

Danes je eskalacija Marsa v konjunkciji s Plutonom, presežek eksplodira ali pa se na silo zapre. Venera tretjič prehaja skozi iglasta ušesa Plutona, tretjič gre skozi najfinejše sito in tretjič sreča Plutona. Ni ji lahko, saj je v življenju veliko pretrpela, a če se je česa naučila, ji je dana možnost, da počisti in zapusti preteklost. Tistim pa, ki se še vrtijo okoli Plutona in tuhtajo, kdo je imel pravico maščevati se za to, kar je preživela, v življenju ne bo lahko. Če se ni ničesar naučila, je še manj pripravljena odpuščati in pozabljati. Moj učitelj je nekoč odgovoril na vprašanje, kdaj se bo neka oseba spremenila, da ima še čas, da se popravi, če ne v tem, pa v nekem naslednjem življenju ...

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je tako srečen v znamenju Rib. Potuje, širi vizije, optimizem, srečo, vero, zaupanje, upanje in bogastvo. Bodimo vsaj en dan Jupiter in videli bomo, koliko lepega se bo dogajalo v nas in okoli nas.