Astrologinja Lenka: Odmaknite se, ne vtikajte se v nikogaršnje načrte

Luna nadaljuje pot v znamenju Tehtnice in vso svojo pozornost usmerja zlasti na partnerske odnose. Njena dispozitorka Venera je v konjunkciji z Marsom. Luna je v trigonu s Saturnom in on vedno pravi, da je družina najpomembnejša, da je dom svet in da je treba vsako razmerje verificirati. Saturn to ljubi. Rad ima red in to, da se ve, kaj je pomembno v življenju. Vendar velikokrat ne gre, kot bi moralo, zato se duša kje zatakne. Ko Luna po 15. uri naredi kvadrat z Venero in Marsom, je zaželeno, da se odmaknete, da se ne vtikate v nikogaršnje načrte, saj je Mars premočan in jezen, kar lahko vsakogar v tem znamenju preveč prizadene. Počakajte, saj vsakdo hodi po svoji poti. En vaš nasvet ne bo pomagal. Ko bosta dosegla Pluton, bosta razumela, za kaj gre.

FOTO: Lenka Stanić

Nekateri so zaljubljeni, da v resnici ne vidijo nobenih pogledov, ne slišijo nobenih nasvetov, saj so že osupli ob približevanju Neptunu, on pa trosi sladke besede, obeta življenje na najvišji stopnici, v oblakih. A če zmorejo sami zdržati, so sami izbrali najboljšo pot. Če ne, Neptun, ko jih prizemlji, ne pomisli na to, kar bo od njih ostalo.

Danes je nedelja, dan Sonca. Ta se trudi razsvetliti vso temo, kar je bilo morda skozi vse leto potlačeno globoko v nas. Včasih to pomeni srečanje s samim seboj, s svojimi bolečinami in napakami, zato je lahko zelo boleče. A kako naprej, če se s tem ne spoprimemo ter odpustimo sebi in drugim ... Ko pogrešate zunanje Sonce, sijte iz svoje tretje čakre, iz notranjega Sonca. Tukaj vedno sije in nihče vam tega ne more vzeti.