Astrologinja Lenka: Bodite odprti za nove ideje, ne upirajte se novim vizijam

Luna je prešla v znamenje Tehtnice, kjer so njena prioriteta vse vrste odnosov. Druženje temu znamenju pomeni veliko, zato so njegovi najboljši trenutki preživeti v pogovorih o čemer koli. Lep aspekt z Merkurjem iz znamenja Vodnarja omogoča, da so dogovori uspešni, da se obnovijo stara prijateljstva, zgradijo mostovi zaupanja in razumevanja. Svetovanje in vizionarstvo, za čas, ki prihaja, ugotovitve, ki se bodo čez nekaj let izkazale za pravilne, toda načrte lahko uresničijo le tisti, ki so temu dorasli.

Tudi Sonce bo v naslednjem mesecu razsvetlilo vse, kar je treba osvetliti. Ljudje imajo v sebi veliko skritih talentov, a jih mnogo ne morejo uresničiti. Nekateri nimajo poguma, nekateri mislijo, da niso najboljši .... Sonce si zdaj prizadeva odkriti te talente, denimo v umetnosti ali v čem drugem, kar bo ljudi kasneje osrečevalo. Ker Sonce je naše srce in vsa ustvarjalnost in sreča prihajata od tam. Zahteva mir, nežnost in globoko vero vase. Ta in intuicija poskrbita, da je vse prav in dobro.

FOTO: Lenka Stanić

Še vedno imamo na nebu tisti čudoviti pogled med Jupitrom in Uranom, ki za nekatere prinašata ključno spremembo na boljše, o čemer si mnogi niso upali niti sanjati. To je sreča, ki pade z neba. Sprejmite jo kot del, ki vam pripada. Mars in Venera nadaljujeta svojo pot, se dogovarjata in načrtujeta do konca življenja. Oklepata se starih prepričanj, ki smo jih prejeli od staršev, ter tradicije in običajev. Toda te stvari se bodo kmalu spremenile.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju Vodnarja, utira pot novim stvarem, novim pogledom. Šli smo naprej v višjo dimenzijo, a bodite odprti za nove ideje, ne upirajte se novim vizijam, le pogumno, saj bomo le tako živeli veliko bolje.