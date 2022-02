Astrologinja Lenka: Danes pazite, kaj si želite

Jutro vzhaja, Luna pa iz veselih in radovednih Dvojčkov v sekstilu s Kironom. Duši je zelo pri srcu, da ji je uspelo marsikaj popraviti, da se strinja, da razume, da je marsikaj popravila in ozdravila, da je lahko šla naprej. Je pa tudi v kvadratu z Jupitrom iz znamenja Rib. Uh, kje je torej konec željam, potrošnji, želji po veliko večjem in drugem. Tukaj se je težko ustaviti, to je tako, kot če otroka spustiš med tisoč igrač, da si naj izbere eno, medtem ko bi on želel pograbiti vse. Taki smo, z milijoni željami, Ribe pa nimajo meja, konca, nimajo dovolj. Zato moramo paziti, kaj si želimo, da ne gremo v preveliko pretiravanje in nepotrebno kopičenje. Kajti šele zvečer, ko naredi trigon s Saturnom, so zanjo pravi ukrepi. Vedela bo, koliko in kako daleč. Je stabilna mera v vsem ali celo manj, kot bi morala biti.

Mars je dosegel 12. stopinjo, nekaj mora narediti samo zase, za pripravo in nihče drug ne ve, kaj. Morda se na skrivaj pripravlja, kako in na kakšen način dohiteti svojo ljubezen, svojo Venero. Vsak mora imeti eno stvar zase, da te energije ne širi preveč in da se ne trosi naokoli.

Sonce je danes zjutraj vzšlo v svojem izgnanstvu, kjer se v Vodnarju ne počuti najbolje, saj tukaj pozabi nase, drugi so mu prioriteta. Je pa na najvišji točki Neptuna. Kakšna so ta spoznanja, kakšni so talenti, kdo zna osvetliti sonce, razsvetliti, kakšni so darovi, kateri so največji ideali, ki so se danes šele uresničili. In tisto Neptunovo prebujanje, prebujanje v nas, odpiranje večjim in boljšim sanjam. Vsak mora v sebi odkriti, kakšno veliko resnico nosi globoko v sebi, jo pogledati in spoznati.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in počasi gre v svoje znamenje, poln svojih idej, načrtov, ki jih z lahkoto pripravi na končni finiš. Plava počasi in poskuša vsakemu izmed nas pomagati, da se nam želja vsaj občasno uresniči. Samo resnično si jo želite.