Astrologinja Lenka: kaj prinaša polna Luna

Luna se počasi polni, jutri ob 0.50 bo popolna. Čustva so v presežku, sploh ker se vse to dogaja v znamenju Raka. Luna je tu najobčutljivejša in najsubtilnejša, ko gre za družinske odnose. Marsikaj se že kristalizira in pripravlja na drugo spremembo, Luna pa se spet počuti izgubljeno. Tam ni le v svojem domu in vodnem znamenju, ampak bo naredila še trigon z Neptunom iz znamenja Rib. Gre za močne vode, čustva, poplave, cunamije ... Tega ni moč zadržati, saj gre za podoživljanje romantičnih časov in obžalovanje zamujenega. Najboljše je, da se iz te situacije izvijete s kakšno ustvarjalno idejo in da nekaj praktičnega naredite doma (skuhajte si denimo dobro kosilo), saj se zaradi čustev v nasprotnem primeru ne boste mogli zbrati ves dan.

Sonce je še vedno pod pritiskom Plutona, ki povzroča ljubosumje in zavist. Zelo hitro lahko nastanejo spori in tudi prepiri. Čeprav je na najvišji stopinji Marsa, lahko stoično vzdrži in načrtuje svojo pot, jo obrne sebi v prid in doseže veliko v poslovnem pogledu.

FOTO: Lenka Stanić

Luna, kot da že nima dovolj razburkanih čustev, gre proti Plutonu. Ta ščip bo zelo zaznamovan z vso energijo Plutona. Z veliko strasti, moči, obsedenosti, nadzora ... Tik pred polnostjo se bo Luna dotaknila Plutona, kar bo sprožilo še več valov nezadovoljstva, zavisti in zavračanja. Čustva, nepredelana in nepozabljena, bodo privrela na plano iz največje globine.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in ona se težko bori s svojimi čustvi, z vsemi težavami in prestanimi bolečinami. Ustavite se, sprejmite vse, kar je bilo, se tega zavedajte in se poskusite umiriti in iti naprej. Vse je to vaše, iz preteklih dejanj ...