Astrologinja Lenka: Sprejmite vse, kar je minilo

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Kozoroga. To jo popelje v zgodnjo mladost, obudi davne spomine na vse, kar ji je prineslo žalost in trpljenje, pomanjkanje nežnosti, topline, tesnega objema, ki še vedno manjkajo vsakomur, ki jo ima v svoji natalni karti. Največja težava je sprostiti se, odpreti srce in dušo.

Že od jutra je v čudovitem sekstilu z Neptunom, zato se lahko sprosti in verjame, da se bo zgodilo nekaj lepega. Naprej pride v objem svoje mučene Venere, da se objameta in odpreta dušo druga drugi ter dojameta, da sta za vse odgovorni sami in da si lahko pomagata le sami. Ponudi se priložnost, da se duša okrepi, da spozna, da zmore več, da ko gre na srečanje s Plutonom med 17. in 19. uro, ni lahko pogledati anakondi v oči, vendar je tudi edini izziv, s katerim se mora spopasti. Sprejmite vse, kar je minilo, in hkrati prečistite ter zapustite vse, kar ima šibko vibracijo, šibko energijo. Pluton zna obuditi dušo od mrtvih in ji dati priložnost, da se vrne v življenje, a zdaj z novo izkušnjo in močjo, da se lahko bori zase. To je tudi novo življenje, ki ga vsi potrebujemo. Pluton vodi do dna na čustveni in fizični ravni, ko pa človeku dovoli, da se ponovno dvigne, mu da blagoslov za novo in boljše življenje.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, ona pa počasi okreva in gre naprej. Spodbujajte jo tako, da odprete dušo in čustva, brez strahu, da bi se lahko zgodilo kaj slabega. Objemite sogovornika, pokažite mu, koliko vam pomeni. Mi bomo dali, ona pa bo prejela, in ta menjava nam bo vsem veliko pomenila, morda njej celo več.