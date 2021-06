Astrologinja iz Sanjskega moškega: Prihajalo bo do ekscesov

Teodora Erhatič, psihološka astrologinja in psihoterapevtka. FOTO: osebni arhiv

Junija nam astrologi napovedujejo pestro dogajanje na nebu; čaka nas tudi polna luna, poleg Merkurja pa je retrograden tudi Saturn. Kako bo vse to vplivalo na nas in naša življenja, smo se pogovarjali s, psihološko astrologinjo in psihoterapevtko, ki smo jo spoznali tudi v resničnostnih šovih Sanjski moški in Masterchef. Preberite, kaj v prihodnjih tednih čaka posamezna znamenja in na kaj moramo biti pazljivi.Junija nas čaka veliko nenavadnih kozmičnih sprememb in dejavnosti. Prinaša zanimivo sliko neba, poudarek pa bo predvsem na notranji rasti in razvoju. Ker je veliko planetov retrogradnih, Merkur, Saturn in Pluton, 20. junija pa se retrogradno obrne še Jupiter, se bomo bolj obračali v svoj notranji svet in se več ukvarjali s preteklostjo. Čas je, da naredimo kaj v nerazrešenih odnosih in situacijah, ki nas motijo. Imeli bomo idealne pogoje za bolj odprte pogovore in marsikdo bo lahko »zakopal sekiro«, marsikdo pa bo lahko enkrat za vselej zaprl »vrata« za seboj. In ne bodimo presenečeni, če bo karma čistila nas ali ljudi okoli nas, saj bo vse to del procesa čiščenja, ki nas pripravlja na novo področje rasti, najbolj v ljubezensko-družinskem smislu in pri denarju.Retrogradni Merkur v Dvojčkih bo z nami vse do 21. junija (vsako leto je vsaj trikrat retrograden), kar pomeni, da nas bo spremljal občutek stalne raztresenosti, okupirani bomo z veliko stvarmi, narejeno pa bo lahko bore malo. Med našimi možnostmi in željami moramo najti sredino, to velja še posebej za Device, Strelce in Ribi. Številne izjave, ki jih slišimo, nas lahko vznemirjajo, ne zato, ker bi bile zlonamerne, ampak zato, ker si jih razlagamo drugače, zato bodimo čim bolj logični in razumni. Previdnost na cesti velja za vsa znamenja, podvrženi bomo zavajanjem, lažem, manipulacijam. V prvi polovici junija bi morali biti še posebej pozorni in večkrat premisliti, preden sklenemo pogodbo ali presodimo o nečem in nekom.Retrogradni Saturn pa je že bolj trd oreh, saj bo njegovo gibanje na nebu navidezno trajalo vse do 11. oktobra. Ker se zadržuje v znamenju Vodnarja, bo ta vpliv izredno močan ravno na to znamenje in na Leve, stresno in omejujoče pa bo tudi za Bike in Škorpijone. Bolj konkretno to pomeni za Vodnarje nagnjenost k paranoji, saj bodo telesno in duševno preobremenjeni, paziti se morajo preuranjenih odločitev in iskati ustrezne načine sproščanja. Za Leve pa velja, da bo prihajalo do precejšnjih zastojev na delovnem področju, skrbno bo treba skrbeti za zdravje, saj bo vitalnost slaba. Pri Bikih bo največ težav na ljubezenskem in finančnem področju, več bo negotovosti, lahko pride celo do razhoda ali ločitve. Škorpijoni pa se morajo paziti izsiljevanja, prihajalo bo do psihičnih težav, krutih reakcij in žal hujših bolezni.Ker nas 10. junija čaka prvi Sončev mrk v letošnjem letu (drugi bo 4. decembra), kaže na spremembe v svetu in v naših življenjih. Ta mrk prinaša kaotično stanje, saj bo v znamenju Dvojčka. Razkrival bo osebne in kolektivne sence, zato bodimo pozorni, kajti dogajanje (traja lahko več mesecev) bo pustilo pečat na osebni in kolektivni ravni. Sončev mrk zahteva od nas, da jasno načrtujemo prihodnost. Ker je mrk v zračnem elementu, pošilja namere za potovanja, osebno svobodo, več optimizma, humorja, neobremenjene komunikacije in radodarnost. Obdobje naslednjih šestih mesecev (ko bo naslednji Sončev mrk) bo prineslo ravno na ta področja večje spremembe.Poletni solsticij ali sončev obrat (kresna noč) 21. junija pa bo čas za magijo (pa ne slabo, tako kot večina misli). Ker je Sonce izredno pomembno za planet Zemlja, saj s svojo toploto in svetlobo vzdržuje življenje na njej, je bil za naše prednike to eden najpomembnejših praznikov (tudi za nas bi moral biti), nabit z magijo in s čarovništvom. V tej največji noči od vseh poletnih naj bi se po ezoteričnem izročilu na svoji svečanosti zbrale vile iz močvirij in gozdov, s hribov in iz dolin ter plesale v ekstazi zadovoljstva nad opravljenim delom. Na duhovni ravni poletni solsticij nakazuje prebujenje našega duha. Naša duša je poživljena, prenovljena in polna nove energije, v pripravljenosti k novim začrtanim potem, uspehom in veselju. Na dan enakonočja naj bi se zvečer odpravili na miren kraj, kjer nas nihče ne bo motil, sedli na tla ali na klop ter se sprostili. Pomislimo, kaj si trenutno najbolj želimo, kaj je tisto, kar si želimo privabiti v svoje življenje. Pazimo le, da ne bomo razmišljali o tem, česa si ne želimo.Občutek nas bo močno varal, saj bomo prepričani, da nam junij prinaša odlične priložnosti in ponudbe, pa vendar nas lahko naša nerealnost že čez nekaj dni privede do razočaranja, nerealizacije, saj bomo soočeni z resničnimi dejstvi. Imamo precej zračne in vodne energije, šlo bo za konflikt ženske (planeti v vodnem elementu) in oslabljene moške energije, ker je Mars v znamenju Raka (vse do 11. junija) in je nekoliko neodločen, zato bo marsikaj ostajalo brez konkretnega ukrepanja. Močno zasedena vodna energija kaže na to, da se nam bo večkrat zdelo, da smo »gosi v megli«. Ne bomo prepričani, ali naj bi ukrepali ali počakali. Poleg tega bo nekoliko več dvomov in neuspelih dogovorov (retrogradni Merkur) zaradi nesporazumov. Oborožimo se s potrpljenjem in sočutjem ter delujmo iz čiste intuicije in notranjega glasu. Vračali se bomo, razmišljali o nedavnih izkušnjah, srečali ljudi, ki jih že dolgo nismo videli. Iz nekega višjega razloga bo to lahko koristno. Naredimo majhen popis svojega življenja. Poskusimo ugotoviti, kateri deli nas ali našega življenja zahtevajo samoobnovo. Znebimo se odvečnih predmetov, vsega, česar ne uporabljamo več in samo zavzema prostor.Če smo vezani ali samski, velja pravilo v astrološkem videnju, da je pomembno, kje se v tranzitu ali prehodu (planeti se gibljejo po točno začrtanih smernicah) nahajata planeta Venera (simbolizira erotiko, ljubezen, lepoto, všečnost, čutnost) in Mars (strast, osvajanje, penetracijo, hitrost, akcija). Ker sta Venera in Mars zdaj v znamenju Raka, je to idealen čas za vznemirljivo ljubezensko življenje, čas za spoznavanje novih oseb, umiritev nekih nesporazumov v daljših zvezah ali zakonu, za več pozornosti in nežnosti, tako za samske kot vezane Rake, Škorpijone in Ribi. Močan čustveni naboj in priložnosti za novo zvezo bo pri Bikih in Devicah, po 12. juniju pa se bo močno vnelo pri samskih ali vezanih Ovnih, Levih in Strelcih. Nič kaj ljubeče ne bo pri Tehtnicah, Kozorogih in Vodnarjih, saj bo komunikacija otežena, vladala bosta puščobno vzdušje in hlad v spalnici. Samski ali vezani (zaradi naveličanosti) Vodnarji se lahko spustijo v avanturo ali flirtanje. Za Dvojčke pa nasvet, saj so že tako precej čustveno razpršeni, da ustalijo čustva in naj se ne spogledujejo z več osebami hkrati.Astrologija ni samo za razlago človeške poti, tudi države imajo svoj rojstni datum in branje astrološke karte se imenuje Svetovna (Mundana ali politična) astrologija. Slovenija je bila rojena 25. junija 1991 ob 20.37. Ker je njen ascendent v Kozorogu, to pomeni, da ji vlada planet Saturn in leto 2021 je leto Saturna (ta planet simbolizira strogost, krčenje, omejitve, odpoved in tudi modrost, potrpežljivost), tako da je ta planet še kako pomemben za Slovenijo in njen narod. Če se bomo pretirano upirali spremembam, me bolj kot koronavirus skrbi nevarnost, da pride do izbruhov drugih epidemij, gospodarskega propada in hkrati se vidi tudi, da bodo lahko mediji in nekatere velike institucije namerno ali nenamerno okrepile strah pri ljudeh.Če bomo stopili skupaj in bomo bolje pripravljeni na prihodnost, se bo krepila naša pozitivna energija. V juniju bo zavirana rast, delovanje bo postopno, preverjala se bo vera naroda v neki višji smisel in zmanjšana bo lahkotnost. Večkrat bomo priče zahtevam po neposredni in takojšnji svobodi, saj bo osnovni moto tega meseca svobodnajška težnja, ki ne bo smela biti na noben način ovirana. Čeprav je slovenska vlada precej okrnjena, bo nadaljevanje povezovanja in usklajevanja nujno.Dve izjemno težki planetarni energiji, na eni strani Saturn (rigidno, počasno, omejitve) in Uran (napredno, svoboda in revolucija), se bosta že drugič letos kresali, se srečali v kvadratu (zelo negativen aspekt), kar kaže na to, da bo prihajalo do ekscesov in nenadnih, neustavljivih sprememb. Kaže se tudi zloraba tehnologije na strani oblasti. Na osebni ravni pa bomo doživeli pretirano navdušenje, tvegana in nepremišljena dejanja, slep optimizem pa nas bo vodil v resne napake. Zato previdno, da ne bomo česa obžalovali!Ni zlobnih zvezd, planetov ali znamenj. S svojo akcijo ali delovanjem vedno ustvarjamo posledice, astrologija pa nas nauči, kako delovati in živeti, da bodo posledice res takšne, kot si želimo. Tako smo lahko, če smo v zavedanju in poznamo svojo rojstno astrološko karto, pripravljeni na ključne dni. V astrologiji velja nekaj »pravil«, ki jih pripisujemo določenemu znamenju, planetom, astrološkim hišam in aspektom, zato je za natančne odgovore treba preučiti celotno posameznikovo osebno karto.Rojstna karta je seme v nas, iz katerega zraste cela osebnost. Mi smo tisti, ki odločamo o tem, kakšno spremembo potrebujemo, ampak naš globlji jaz ima škarje in platno v rokah. Ko skozi astrologijo opazujemo svet, lahko razumemo, da nismo omejeni, daje nam priložnost, da dobro obvladamo tehniko igre življenja. Ne zamudimo je! Astrologija je znanost in duhovna umetnost. Je znanstvena v svojih matematičnih izračunih, v doslednosti interpretacije in v premi povezavi z nebesnimi telesi. Je pa tudi duhovna umetnost v tem, ker razlaga paradokse obstoja in razkriva načrt življenja.