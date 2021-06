Astrologinja: Bodite previdni, če pretiravate s seboj, pomagate in služite drugim

Luna je v znamenju popolne, natančne, delujoče, popolne, predvsem pa analitične Device. Kaj narediti, očistiti, da vse sije in je brezhibno? Kaj je tisto, kar moti toliko nereda in toliko propada, kjer koli že je? Kaj je tisto, kar je tako povezano z njihovim telesom, kjer večno iščejo neko pomanjkljivost v svoji lepoti, telesu, čistosti na sebi in okoli sebe? Zakaj so zgroženi, če nekaj ni tako popolno, čisto, resnično ... .. In zdaj imajo čas, da vse dokončajo in analizirajo, kako čas hitro leti, ko je bilo enakonočje, ko sta bila dan in noč iste dolžine, in zdaj čez nekaj dni bo najdaljši dan in dnevi se bodo začeli krajšati in počasi se vse vrti v krogu ...



Luna si je že zjutraj zastavila velike cilje, kaj mora narediti, počistiti, ja, toda nekje pomanjkanje vere vase, v druge zmanjša vso to učinkovitost, ki bi jo z lahkoto naredili. Bodite previdni, če pretiravate s seboj, pomagate in služite drugim (Devica ne bo zlahka dala denarja, izračunala bo, komu in koliko), ker lahko to obremeni vaš imunski sistem in zdravje telesa na splošno. Lepo je početi vse to, vendar mora obstajati meja, koliko in kako dolgo.



Še vedno je potrebna previdnost pri komunikaciji, prometu, dogovarjanju, podpisovanju kakršnih koli dokumentov, saj je Merkur v dvojčkih še vedno retrograden in tukaj vam lahko prinese veliko različnih informacij, dela, vsega in na koncu le eno zmedo.



Saturn in njegov dispozitor Uran sta še vedno na trgu in počasi spreminjata vse, kar je mogoče spremeniti, najhuje pa je, da številna partnerstva zdaj počijo ravno zaradi nepopustljivosti, sitosti in potrebe po veliki svobodi in drugačnosti. Mnogi se bodo zaradi neke nove ljubezni »znebili« svojega materialnega in finančnega stanja, a kot da ga Venera trenutno prepričuje, da bo vse v redu, sčasoma pa ne bo nič.



Ta dan v ničemer ni poseben, morda nekoliko ustaljen ali celo dolgočasen za nekoga, vendar je zato najbolje, da se posvetite svojemu telesu, hoji, uživanju ...

