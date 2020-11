Astrologinja Alenka: Dan, zavit v tančico skrivnosti

10. november. FOTO: Lenka Stanić

Danes je dan, zavit v tančico megle, skrivanja v nerazumljivosti in nejasnosti. Zadnja stopnja Merkurja v Tehtnici nam govori o koncu nečesa, kar je povezano v vseh odnosih, partnerstvu, poslu in prijateljstvu. Vendar gre stvari, ki so skrite, nerazumljive in nejasne. Veliko se je nabralo, veliko je tudi neresničnega, polno laži in prevar. Noben dogovor ne prinaša stabilnosti, ni časovnega trajanja.Kot da bi se hoteli izogniti odgovornosti ali temu, da bi koga prizadeli, potem pa se oseba zateče v neresnice. In komu laže? Najbolj sebi, predvsem pa gre za zaprt pretok govorne energije, komunikacije. Danes je dan, da se umirimo in poravnamo vse račune v sebi, pustimo, da nas vodi notranji glas, glas intuicije in občutkov.Gre sicer za dan z lepim aspektom Sonca in Neptuna, ki zahteva, da smo še bolj prepuščeni domišljiji, da naša ustvarjalnost prihaja od znotraj brez truda in sile. Ali ni to povezovanje našega notranjega jaza s stvarmi, po katerih hrepenimo, česar smo se zavedali že nekaj časa? In zdaj je trenutek, da uresničimo številne želje, kar pa zahteva notranji mir in povezavo z najglobljo željo in voljo.Danes je ugoden dan na področju farmacije za napredovanje in odkrivanje novega. Mars še vedno stoji, negativne energije se kopičijo in obrnjene so navznoter, zato ni čas za konkretna dejanja.Hkrati je Luna v Devici, kar zahteva skrb za zdravje, za vsakdanje delo in življenje. Danes bodimo organizatorji, bodimo strpni do vseh, ki potrebujejo pomoč. Ne dovolimo, da nam zvečer nekdo z nekaterimi nepomembnimi stvarmi pokvari dan, da nam naliva nečisto vodo in nas s svojimi nasveti privede v negotovosti in dvoumnost, kar v nas sproži strah, negotovost čustev in še večje obsesije in prevare.