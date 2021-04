Astrologija: Venera je na dnu v devici

Venera je boginja ljubezni, v devici pa se bolj počuti kot dekla in ne more zares zažareti. FOTO: Elen11/Getty Images

Venera je nezavedno hrepenenje po odnosih, ljubezni, erotika sama po sebi in veščina prek telesnega stika doživljati veselje, užitek. Na osnovni ravni je povezana s preprostimi čutnimi užitki zemeljskega, na višji pa lahko predstavlja tudi abstraktnejše užitke, ki nam jih ponuja umetnost.Povezana je z narcisom v nas, sposobnostjo imeti rad sebe in z vibracijo te samoljubezni privabiti v svoj svet tudi občudovanje, ljubezen, odobravanje drugih.Vezana je na doživljanje s čuti. Ko gre za hrano, je Venera gurman, pomembni so ji videz hrane, vonj in okus, ne toliko količina (ta postane pomembna pri ranjeni močni Veneri, ki nezdravo hlasta za užitkom). Toda če jo primerjamo z znamenjem device, kjer je Venera na dnu, bomo razumeli, da sta ji pri hrani najpomembnejša kakovost in vpliv, ki ga ima ta na zdravje telesa. Glavno je, da se je ne meče stran in da je zdrava. Venera v devici torej ne more najti estetskih in uživaških presežkov, ker bo ujeta v funkcionalno vrednost določenega objekta.Ker je Venera vezana tudi na odnose, pogosto s tem položajem vidimo nezadovoljstvo, trpljenje v njih. Oseba lahko partnerja izbere glede na funkcionalno vrednost in s tem nikoli ne izve, kaj je ljubezen. Drugi razlog za trpljenje ljudi z Venero v devici, še najbolj žensk, je, da je v njih premalo ljubezni do sebe. Da se imaš rad, pa je pogoj, da privabiš ljubezen. Oseba z Venero v devici se ne glede na svojo pridnost, urejenost, čistost, mladostnost velikokrat premalo zaveda svoje prikupnosti in ne zna uporabljati energije magneta, da bi pritegnila ljubljeno osebo. Ljubezen izraža tako, da postaja služabnica partnerju, toda v tej energiji nismo najbolj privlačni in ni toliko magneta v nas, da bi partnerju vzbujali skomine.Velika kriza se zgodi, ko taka Venera, lepa, zdrava, suha, urejena, opazi, da ljubljena oseba gleda naokrog. Drugim se nasmiha z iskrico v očeh, njo pa gleda brez. »Zakaj ona, zakaj ne jaz? Sem pametnejša, prijetnejša, bolj čista in suha, mladostna, zakaj osvaja njo, ki mi ne seže do kolen,« je pogosto vprašanje take Venere. In šele v krizi zapuščene ali prevarane ali samo spregledane od tistega, ki mu je dala življenje, vso skrb in pozornost, se vzbudi zavest, da sebi ni dala dovolj ljubezni in pozornosti.Takrat se lahko začne zaljubljati vase, si dati pozornost, nego, ljubezen, bolj samozavestno vibrirati ljubezenske sokove in pridobivati več pozornosti in naklonjenosti nasprotnega spola. In če ni s premočnim moralizmom že prej odvrnila partnerja, tudi v njem prebudi iskrice.