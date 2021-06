Astrologija: rakov ingres

Sonce vstopi v raka 21. junija, to je tudi poletni solsticij, torej trenutek, ko je dan najdaljši in noč najkrajša. S tem je več toplote in lahkotnega poletnega vzdušja. Astrologi za trenutek, ko je Sonce na 0 stopinj, minut in sekund raka, naredimo karto. Kraj te astrološke karte nakazuje razlike med dogajanjem pri nas in drugje v svetu. Karta je velikokrat že sama zase sporočilna. V tokratni je Sonce v konjunkciji z ascendentom in v trigonu z Jupitrom, ki je v konjunkciji z MC, vrhom 10. hiše. Čeprav za Slovenjo to ni eksaktno, je kljub temu še vedno zelo močan in obljublja, da prihajajo vsaj čez poletje bolj spodbudni časi. Novo upanje, uspeh, lepo vreme, prijeten občutek radosti in zadovoljstva. Ker je v karti ingresa izpostavljeno tudi slovensko Sonce, je spet več verjetnosti, da bomo pridobili nekaj na imidžu in se državi obeta uspeh ali zadovoljstvo.



Če karto ingresa pogledamo bolj natančno, vidimo, da se pozneje lahko energija tudi malo spremeni, da so nekje v ozadju tudi bitke in trpljenje ljudi, toda tokrat ne naših ljudi in ne naše, nam bo za nekaj časa bolj mehko postlano.



Sonce, izpostavljeno skozi dva načina gledanja, naznanja tudi, da se pojavi pozitivna svetla podoba, ki nam da upanje in s katero se bomo lažje povezali, ji zaupali, napredovali. Dvomim, da gre za osebo, ki je vezana na politiko ali vsaj zdaj še ni in lahko postane politična pozneje, toda še vedno bo to pomembna oseba, vodja, ki vodi mirno, premišljeno in z upanjem.

Kot pravi naša glasbena skupina Siddharta, se zdi, da bo to poletje življenje malo zakrilo zobe, lahko si obetamo lepše dni. Zato ne pozabimo, da smo po zelo težkem letu in si je nujno spočiti, odmisliti vse, se po pameti tudi družiti in se nahraniti lepega. Mihaela Malečkar

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: