Astrologija o vremenu: ne bo se še umirilo, a najhujše je za nami

Ljudje se bojijo, imajo veliko idej, predstav o tem, kaj je vzrok za slabo vreme in z vremenom povezane nevšečnosti. Veliko se nam dogaja v našem umu. Nisem strokovnjakinja za vreme in vremenske spremembe niti nimam idej o tem, da se manipulira z vremenom, oziroma imam premalo znanja, da bi na ta vprašanja lahko odgovorila z gotovostjo.

Kot astrologinja pa lahko rečem, da so vremenske nevšečnosti, ki so nas tako močno prizadele in ki se jih bojimo v prihodnosti, dokaj jasno vidne v astrološki karti države, in sicer v takih razsežnostih, kot so nas prizadele. Že aprila se je dogodil sončev mrk na vrhu četrte hiše v karti Slovenije in obljubljal možnost vremenskih tegob. Potem je južni Lunin vozel konec julija vse to sprožil, s Plutonovim kvadratom nanj in na slovenski vrh četrte hiše pa so se stvari samo še okrepile in s tem močno prizadele naše kraje.

V letu 2025 bodo trije transaturnovci spremenili znamenje. FOTO: Sarayut/Getty Images

Toliko nabrane energije, kot je je bilo konec julija in v začetku avgusta, ne bo več. Bo pa Slovenija kljub temu to jesen še vedno v primežu vremenskih tegob in še marsikatere finančne skrbi, povezane z njimi.

Saturnovo potovanje po ribah ne le nas, ampak ves svet opozarja na moč vode. Voda je na duhovni ravni povezana s strastmi, poželenjem; v svetu bo več neobrzdanega poželenja, več bo težav z vodo, bi rekli moji duhovni učitelji. Vsak od nas lahko, če seveda verjame, da se v ozadju vsega fizičnega skrivajo tudi duhovni razlogi, vsaj nekoliko brzda svoje poželenje in dela na umirjanju strasti, se izogne kakšni skušnjavi, pa bo vsem lepše.

Dogaja se življenje

Nekateri mislijo, da nas čakajo strašni časi, da se narava ne bo več umirila, da gre za apokalipso. Priporočam jim, naj si pogledajo zgodovino, in bodo videli, da so bila in še bodo zoprna obdobja in večje z naravo povezane katastrofe, da je to del življenja. Je pa res, da se premikamo v novi svet, kar trije transaturnovci bodo do leta 2025 spremenili znamenje. V času velikih sprememb se tudi narava pripravlja na novo življenje: najprej mora nekaj iti, da se odpre prostor za novo. Tako kot je treba v človeškem življenju kdaj narediti čistko, dela tudi narava svojo. Če vzamemo Zemljo za bitje, katerega del smo tudi mi, razumemo, da se sem ter tja mora česa očistiti, kaj spremeniti, odstraniti, narediti prostor novemu. To je življenje. Ideja, da je človek središče sveta, je iluzorna, kot tudi ideja, da se da naravo ujeti. Zemlja je živ organizem, sestavljen iz mnoštva organizmov, podobno kot mi. Ko razumemo, da smo mi delček Zemlje, tako kot je neka bakterija del nas, bomo razumeli, da bomo zdravi in zadovoljni samo, ko bo zdrava in zadovoljna naša gostiteljica.

Umirimo se. Poglejmo vase. Nič strašnega se ne dogaja. Dogaja se življenje. Bodimo ljudje in pomagajmo na način, kakor znamo. To je dovolj, tako kot bi želeli, da bi se pomagalo nam, ko bomo mi na vrsti. Raje kot da trpimo zaradi morja strahov, kaj še bo, pomagajmo tistim, ki se trenutno soočajo z resnimi preživetvenimi skrbmi.