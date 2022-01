Astrologija Lenka: Pred polno luno pričakujte prepire in napetosti

Do 17. ure bo Luna prešla skozi znamenje Dvojčkov, vendar ne bo delovala v nobenem aspektu, dokler ne preide v njegovo znamenje Raka. Zgodnje jutro pa se je začelo z nasprotovanjem Marsa, kar je vodilo v poslabšanje in oslabitev današnje atmosfere in energije. To bo povzročilo določene čustvene poškodbe, ko se človek na vse načine skuša dokazati in pokazati, da ima prav. Ne glede na to, ali gre za pravičnost ali prosi druge za isto pravičnost, je enako. Tisti prepir in nemiri, ki so povzročili vso to napetost, so se povečali, še posebej zdaj, ko se ustvarja polna luna. Kajti takrat so čustva na vrhuncu, ki zaradi preobčutljivosti lahko počijo ali preprosto ne morejo ustaviti solz. Je pa neke vrste čiščenje, zato je treba telesu omogočiti, da se znebi napete energije.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Še posebej, ker je planet komunikacije in prometa Merkur še vedno v kvadratu z Uranom, zato je na teh območjih potrebna velika previdnost. Ker so stenji prekratki in v tej fazi ni veliko potrpljenja. Človeka jezi že ena malenkost, včasih tudi sam pogled, in to aktivira ostre besede, žalitve, prepire, velik nemir v Duši. Tudi vsaka prekinitev, ki jo naredimo v komunikaciji, se bo odrazila na drugi ravni, ko jo najmanj pričakujemo. Zato se je bolje bolj umiriti in ne reagirati prehitro, stresno in prehitro.

Hkrati se Sonce približuje konjunkciji s Plutonom, tako da se ta vpliv čuti že danes. Preveč je moči in preveč energije, ko lahko človek zelo hitro izgubi zavest, pride do mrka, temne misli in dejanja pridejo ven. Vse, kar je bilo globoko zakopano v podzavesti, zdaj proti naši volji prihaja na površje. Je pa zelo neprijetna situacija, ki uniči vse pred seboj. Če smo to sposobni spoznati in to zavest potegniti iz največjih globin naše Duše, je veliko čiščenje in še večja moč, ki nam daje možnost, da se postavimo na noge in začnemo življenje od začetka.

Danes je sobota, Saturnov dan, in s seboj nosi še večje kolektivne karme, dolgove od Plutona. Od Venere, ki še vedno trpi, zamrznjena v svoji preteklosti in potrebuje še dolgo časa, da se stopi. In Merkur, a se vrača, da nas nauči, kako najprej slišati sebe in biti bolj pošten do sebe, le tako lahko pomagamo sebi in drugim.